https://1prime.ru/20260130/postavki-867030507.html

Поставки удобрений из России в США в ноябре выросли в 3,6 раза

Поставки удобрений из России в США в ноябре выросли в 3,6 раза - 30.01.2026, ПРАЙМ

Поставки удобрений из России в США в ноябре выросли в 3,6 раза

Поставки удобрений из России в США по итогам ноября прошлого года взлетели в 3,6 раза в годовом выражении и достигли максимальных значений за три месяца,... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T02:58+0300

2026-01-30T02:58+0300

2026-01-30T02:58+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

рф

канада

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867030507.jpg?1769731129

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Поставки удобрений из России в США по итогам ноября прошлого года взлетели в 3,6 раза в годовом выражении и достигли максимальных значений за три месяца, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Общий объем импорта удобрений Соединенными Штатами из России в ноябре этого года резко вырос до максимальных с августа 154,9 миллиона долларов. В годовом выражении поставки выросли в 3,6 раза, а в месячном - вдвое. Импорт по итогам 11 месяцев прошлого года также заметно вырос, увеличившись в полтора раза - до 1,51 миллиарда долларов. Больше всего в ноябре американцы приобретали у россиян азотные удобрения (99,2 миллиона долларов), калийные (37,5 миллиона) и фосфорные (14,4 миллиона). Еще на 3,9 миллиона они закупили смешанные удобрения. Россия при этом оказалась второй по поставкам удобрений Штатам. Кроме РФ в пятерку вошли Канада (287,6 миллиона долларов), Мексика (39,2 миллиона), Марокко (19,7 миллиона) и Катар (17,9 миллиона).

сша

рф

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, рф, канада