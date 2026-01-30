Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки удобрений из России в США в ноябре выросли в 3,6 раза - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260130/postavki-867030507.html
Поставки удобрений из России в США в ноябре выросли в 3,6 раза
Поставки удобрений из России в США в ноябре выросли в 3,6 раза - 30.01.2026, ПРАЙМ
Поставки удобрений из России в США в ноябре выросли в 3,6 раза
Поставки удобрений из России в США по итогам ноября прошлого года взлетели в 3,6 раза в годовом выражении и достигли максимальных значений за три месяца,... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T02:58+0300
2026-01-30T02:58+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
рф
канада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867030507.jpg?1769731129
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Поставки удобрений из России в США по итогам ноября прошлого года взлетели в 3,6 раза в годовом выражении и достигли максимальных значений за три месяца, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Общий объем импорта удобрений Соединенными Штатами из России в ноябре этого года резко вырос до максимальных с августа 154,9 миллиона долларов. В годовом выражении поставки выросли в 3,6 раза, а в месячном - вдвое. Импорт по итогам 11 месяцев прошлого года также заметно вырос, увеличившись в полтора раза - до 1,51 миллиарда долларов. Больше всего в ноябре американцы приобретали у россиян азотные удобрения (99,2 миллиона долларов), калийные (37,5 миллиона) и фосфорные (14,4 миллиона). Еще на 3,9 миллиона они закупили смешанные удобрения. Россия при этом оказалась второй по поставкам удобрений Штатам. Кроме РФ в пятерку вошли Канада (287,6 миллиона долларов), Мексика (39,2 миллиона), Марокко (19,7 миллиона) и Катар (17,9 миллиона).
сша
рф
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, рф, канада
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ, КАНАДА
02:58 30.01.2026
 
Поставки удобрений из России в США в ноябре выросли в 3,6 раза

Поставки удобрений из России в США в ноябре выросли в 3,6 раза

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Поставки удобрений из России в США по итогам ноября прошлого года взлетели в 3,6 раза в годовом выражении и достигли максимальных значений за три месяца, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Общий объем импорта удобрений Соединенными Штатами из России в ноябре этого года резко вырос до максимальных с августа 154,9 миллиона долларов. В годовом выражении поставки выросли в 3,6 раза, а в месячном - вдвое.
Импорт по итогам 11 месяцев прошлого года также заметно вырос, увеличившись в полтора раза - до 1,51 миллиарда долларов.
Больше всего в ноябре американцы приобретали у россиян азотные удобрения (99,2 миллиона долларов), калийные (37,5 миллиона) и фосфорные (14,4 миллиона). Еще на 3,9 миллиона они закупили смешанные удобрения.
Россия при этом оказалась второй по поставкам удобрений Штатам. Кроме РФ в пятерку вошли Канада (287,6 миллиона долларов), Мексика (39,2 миллиона), Марокко (19,7 миллиона) и Катар (17,9 миллиона).
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАРФКАНАДА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала