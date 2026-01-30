https://1prime.ru/20260130/potreblenie-867028908.html

Потребление цемента в России за первые 20 дней января снизилось на 23,1%

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Потребление цемента в России по итогам первых 20 дней января 2026 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,1%, сообщила РИА Недвижимость исполнительный директор объединения "Союзцемент" Дарья Мартынкина. "Российский рынок цемента начал 2026 год с резкого снижения спроса. По итогам первых 20 дней января потребление в стране сократилось на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение спроса зафиксировано во всех федеральных округах, однако его глубина существенно различается по регионам. В Центральном федеральном округе снижение составило 16,2%, в Северо-Западном – 17,9%", – сказала она. По словам Мартынкиной, наиболее выраженная негативная динамика отмечена в Сибирском федеральном округе (–42,6%). Существенное сокращение потребления также произошло в Северо-Кавказском (–39,7%), Южном (–29,4%), Уральском (–24,8%) округах. В Приволжском округе спрос снизился на 13,8%, в Дальневосточном – на 13,9%. По оценке объединения, такая ситуация произошла из-за нескольких факторов, ключевым из которых является спад строительной активности, прежде всего в жилищном секторе. "Для стабилизации ситуации необходимы системные меры поддержки, прежде всего направленные на стимулирование стройки, а также нацеленные на поддержку промышленности стройматериалов. Среди ключевых направлений – стимулирование жилищного и инфраструктурного строительства. Снижение ключевой ставки очень важно для повышения инвестиционной активности, но без дополнительных мер поддержки спроса рынок быстро не оживет", – отметила Мартынкина. По данным "Союзцемента", в 2025 году потребление цемента в России сократилось в сравнении с предыдущим годом на 9% – до 60,6 миллиона тонн. Импорт цемента в страну за этот период увеличился на 5%, составив 3,8 миллиона тонн, экспорт вырос на 10% – до 1,3 миллиона тонн. Ранее крупнейший производитель цемента в России "Цемрос" (бывший "Евроцемент") сообщил, что в прошлом году из-за отсутствия спроса на продукцию приостановил работу двух заводов в Белгородской и Ульяновской областях. Кроме того, предприятие компании в Липецкой области переведено в ограниченный режим производства.

