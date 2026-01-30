https://1prime.ru/20260130/pravitelstvo-867029003.html

Правительство США может приостановить работу из-за протестов

ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Правительство Соединенных Штатов уже на этой неделе может снова приостановить свою работу в связи с неспособностью американских законодателей договориться по поводу финансирования министерства внутренней безопасности (МВБ) на фоне протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа. В конце 2025 года в США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года. В январе палата представителей страны поддержала проект бюджета, но в сенате у республиканцев нет необходимого количества голосов для утверждения расходов на процедурном голосовании, где потребуется 60 "за". У Республиканской партии в текущем составе конгресса только 53 кресла в сенате. Ожидалось, что ряд умеренных сенаторов-демократов проголосуют за него, но после убийства мужчины в Миннеаполисе представителем правоохранительных органов, Демпартия выступила за пересмотр политики в сфере иммиграционного контроля. Как сообщала газета Wall Street Journal, демократы хотят разделить законопроект, чтобы проголосовать по основной части статей финансирования правительства, а пункты, касающиеся вопросов внутренней безопасности, утвердить в ходе отдельного голосования. По информации телеканала CNN, администрация Трампа готова пойти навстречу требованиям демократов и отделить финансирование министерства внутренней безопасности от общего пакета бюджетных мер, чтобы получить дополнительное время для переговоров по политике развертывания сотрудников иммиграционной службы ICE по всей стране. При этом стороны пока не согласовали сроки продления финансирования министерства, и окончательное соглашение еще не достигнуто. Начавшаяся в январе операция по отлову нелегальных мигрантов в Миннесоте привела к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен другой протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов.

