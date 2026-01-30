Пшеница на бирже в Чикаго дорожает на фоне ослабления доллара

https://1prime.ru/20260130/pshenitsa-867044020.html

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в пятницу днем дорожает, в январе фьючерсы демонстрируют самый большой месячный рост с мая 2024 года на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.58 мск мартовский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 0,43% относительно предыдущего закрытия, до 5,423 доллара за бушель. С начала месяца стоимость пшеницы увеличилась на бирже на 6,9%, что является сильнейшей динамикой с мая 2024 года, когда рост показателя составлял 19,6%. Доллар дешевеет третий месяц подряд на фоне геополитических рисков в мире. Так, в январе индекс валюты (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 1,84% - до 96,51 пункта. "На этой неделе на первый план вышли макроэкономические притоки товарных рынков и ослабление валютных курсов, и эта тенденция может сохраниться в ближайшем будущем", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков исследовательской фирмы The Hightower Report.

