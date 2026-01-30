Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.01.2026
Пшеница на бирже в Чикаго дорожает на фоне ослабления доллара
рынок
торги
сша
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в пятницу днем дорожает, в январе фьючерсы демонстрируют самый большой месячный рост с мая 2024 года на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.58 мск мартовский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 0,43% относительно предыдущего закрытия, до 5,423 доллара за бушель. С начала месяца стоимость пшеницы увеличилась на бирже на 6,9%, что является сильнейшей динамикой с мая 2024 года, когда рост показателя составлял 19,6%. Доллар дешевеет третий месяц подряд на фоне геополитических рисков в мире. Так, в январе индекс валюты (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 1,84% - до 96,51 пункта. "На этой неделе на первый план вышли макроэкономические притоки товарных рынков и ослабление валютных курсов, и эта тенденция может сохраниться в ближайшем будущем", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков исследовательской фирмы The Hightower Report.
сша
рынок, торги, сша
Рынок, Торги, США
12:30 30.01.2026
 
Пшеница на бирже в Чикаго дорожает на фоне ослабления доллара

Цена пшеницы на Чикагской бирже в январе выросла максимально с 2024 г на слабом долларе

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Зерно. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в пятницу днем дорожает, в январе фьючерсы демонстрируют самый большой месячный рост с мая 2024 года на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.58 мск мартовский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 0,43% относительно предыдущего закрытия, до 5,423 доллара за бушель.
С начала месяца стоимость пшеницы увеличилась на бирже на 6,9%, что является сильнейшей динамикой с мая 2024 года, когда рост показателя составлял 19,6%.
Доллар дешевеет третий месяц подряд на фоне геополитических рисков в мире. Так, в январе индекс валюты (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 1,84% - до 96,51 пункта.
"На этой неделе на первый план вышли макроэкономические притоки товарных рынков и ослабление валютных курсов, и эта тенденция может сохраниться в ближайшем будущем", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков исследовательской фирмы The Hightower Report.
 
РынокТоргиСША
 
 
