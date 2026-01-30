https://1prime.ru/20260130/putin-867062901.html

Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана

Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана - 30.01.2026, ПРАЙМ

Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана

30.01.2026

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял в пятницу в Кремле находящегося в России с визитом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее визит в Москву секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани не анонсировался.

