Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял в пятницу в Кремле находящегося в России с визитом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее визит в Москву секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани не анонсировался.
