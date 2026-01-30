Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел заседание по вопросам военно-технического сотрудничества - 30.01.2026, ПРАЙМ
Путин провел заседание по вопросам военно-технического сотрудничества
Путин провел заседание по вопросам военно-технического сотрудничества - 30.01.2026, ПРАЙМ
Путин провел заседание по вопросам военно-технического сотрудничества
Президент России Владимир Путин провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. | 30.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Как ранее анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на заседании ожидается открытое вступительное слово главы государства. Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами является совещательным и консультативным органом, разрабатывающим для главы государства предложения, касающиеся основных направлений госполитики в этой области. Предыдущее заседание комиссии проходило в мае 2025 года. На нем президент поручал проработать дополнительные меры государственной поддержки для развития ВТС. Путин подчеркивал, что Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям, а рост интереса к российской военной продукции обоснован тем, что вся практическая линейка вооружений показывает эффективность в реальном бою.
https://1prime.ru/20251127/plan-864988669.html
21:50 30.01.2026
 
Путин провел заседание по вопросам военно-технического сотрудничества

Путин провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
Как ранее анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на заседании ожидается открытое вступительное слово главы государства.
Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами является совещательным и консультативным органом, разрабатывающим для главы государства предложения, касающиеся основных направлений госполитики в этой области.
Предыдущее заседание комиссии проходило в мае 2025 года. На нем президент поручал проработать дополнительные меры государственной поддержки для развития ВТС. Путин подчеркивал, что Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям, а рост интереса к российской военной продукции обоснован тем, что вся практическая линейка вооружений показывает эффективность в реальном бою.
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Лидеры ОДКБ приняли план развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы
27 ноября 2025, 12:39
 
Заголовок открываемого материала