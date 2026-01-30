https://1prime.ru/20260130/putin-867064742.html

Путин провел заседание по вопросам военно-технического сотрудничества

2026-01-30T21:50+0300

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Как ранее анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на заседании ожидается открытое вступительное слово главы государства. Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами является совещательным и консультативным органом, разрабатывающим для главы государства предложения, касающиеся основных направлений госполитики в этой области. Предыдущее заседание комиссии проходило в мае 2025 года. На нем президент поручал проработать дополнительные меры государственной поддержки для развития ВТС. Путин подчеркивал, что Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям, а рост интереса к российской военной продукции обоснован тем, что вся практическая линейка вооружений показывает эффективность в реальном бою.

