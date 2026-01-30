Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Выручка России по линии военно-технического сотрудничества в 2025 году превысила 15 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин. "За прошедший год ... сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Экономика
22:01 30.01.2026
 
Путин рассказал о выручке России по линии ВТС в 2025 году

Путин: выручка России по линии ВТС в 2025 году превысила 15 миллиардов долларов

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Выручка России по линии военно-технического сотрудничества в 2025 году превысила 15 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"За прошедший год ... сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия расширят сотрудничество в сфере высоких технологий
5 декабря 2025, 10:26
 
