Путин рассказал о выручке России по линии ВТС в 2025 году
2026-01-30T22:01+0300
экономика
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Выручка России по линии военно-технического сотрудничества в 2025 году превысила 15 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин. "За прошедший год ... сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
