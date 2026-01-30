https://1prime.ru/20260130/putin-867065048.html

Путин рассказал о выручке России по линии ВТС в 2025 году

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Выручка России по линии военно-технического сотрудничества в 2025 году превысила 15 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин. "За прошедший год ... сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

