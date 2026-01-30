https://1prime.ru/20260130/raiffeisen-867041265.html

Убыток Raiffeisen от работы в России за 2025 год составил 86 миллионов евро

Убыток Raiffeisen от работы в России за 2025 год составил 86 миллионов евро - 30.01.2026, ПРАЙМ

Убыток Raiffeisen от работы в России за 2025 год составил 86 миллионов евро

Убыток после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за 2025 год составил 86 миллионов евро по сравнению с прибылью... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T10:57+0300

2026-01-30T10:57+0300

2026-01-30T10:57+0300

финансы

рф

восточная европа

raiffeisen

https://cdnn.1prime.ru/img/76397/29/763972933_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_e4f88e49fd933de994eeaae51b5db113.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Убыток после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за 2025 год составил 86 миллионов евро по сравнению с прибылью предыдущего года в 873 миллиона евро, следует из финансовой отчетности банка. Чистый процентный доход RBI в РФ за прошлый год вырос на 4,1% и составил 1,69 миллиарда евро. Операционная прибыль банка в России достигла 2,674 миллиарда евро, поднявшись на 8,2%. Отдельно за четвертый квартал прибыль в РФ после налогообложения снизилась до 32 миллионов евро по сравнению с прибылью третьего квартала в 319 миллионов евро. Чистый процентный доход в России в октябре-декабре уменьшился на 3,2% в квартальном выражении, до 389 миллионов евро. Операционная прибыль снизилась лишь на 0,4% к третьему кварталу - до 632 миллионов евро. В отношении бизнеса в РФ банк также отмечает, что кредиты клиентам в рублях сократились с февраля 2022 года на 60%, а рублевые депозиты - на 40%. Кредитный портфель Raiffeisen в России по итогам года вырос на 5,7%, до 4,415 миллиарда евро. Консолидированная прибыль всего холдинга за прошлый год выросла на 18,5%, до 1,371 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 3,82 евро после 3,19 евро годом ранее. Чистый процентный доход увеличился на 1,6%, до 5,874 миллиарда евро. В четвертом квартале общая консолидированная прибыль всей группы упала в 1,7 раза к третьему кварталу, до 445 миллионов евро. Чистый процентный доход в мире снизился за квартал на 1%, до 1,443 миллиарда евро, операционная прибыль увеличилась на 0,1% к третьему кварталу, до 2,255 миллиарда евро. Группа ожидает в 2026 году чистый процентный доход на уровне около 4,4 миллиарда евро (без учета РФ). Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников по состоянию на конец 2025 года насчитывает 42 425 человек, в том числе в России - 8 522.

рф

восточная европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, восточная европа, raiffeisen