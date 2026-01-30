https://1prime.ru/20260130/reshenie-867053573.html

Решение Путина по Украине вызвало неожиданную реакцию в Раде

Решение Путина по Украине вызвало неожиданную реакцию в Раде - 30.01.2026, ПРАЙМ

Решение Путина по Украине вызвало неожиданную реакцию в Раде

Выстроенный диалог между Москвой и Вашингтоном делает возможным урегулирование конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук. | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T17:15+0300

2026-01-30T17:15+0300

2026-01-30T17:15+0300

россия

общество

украина

москва

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

марко рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866842289_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_b0620f336297d17498869f0bb47a94af.jpg

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Выстроенный диалог между Москвой и Вашингтоном делает возможным урегулирование конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.Так политик прокомментировал решение со стороны Москвы воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа."Учитывая то, что между Трампом и Путиным существует нормальная коммуникация и возможность принятия решений по Украине, сегодня стало очевидно: решение по окончанию войны возможно", — написал он в своем Telegram-канале.По мнению Дмитрука, единственным препятствием к миру является Владимир Зеленский, режим которого живёт за счет жизней украинцев и саботирует мирный процесс.В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.

https://1prime.ru/20260130/ritter-867039444.html

https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867035579.html

украина

москва

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, москва, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио