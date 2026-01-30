Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решение Путина по Украине вызвало неожиданную реакцию в Раде - 30.01.2026, ПРАЙМ
Решение Путина по Украине вызвало неожиданную реакцию в Раде
2026-01-30T17:15+0300
2026-01-30T17:15+0300
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Выстроенный диалог между Москвой и Вашингтоном делает возможным урегулирование конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.Так политик прокомментировал решение со стороны Москвы воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа."Учитывая то, что между Трампом и Путиным существует нормальная коммуникация и возможность принятия решений по Украине, сегодня стало очевидно: решение по окончанию войны возможно", — написал он в своем Telegram-канале.По мнению Дмитрука, единственным препятствием к миру является Владимир Зеленский, режим которого живёт за счет жизней украинцев и саботирует мирный процесс.В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
© РИА Новости . POOL
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Выстроенный диалог между Москвой и Вашингтоном делает возможным урегулирование конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
Так политик прокомментировал решение со стороны Москвы воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа.
"Учитывая то, что между Трампом и Путиным существует нормальная коммуникация и возможность принятия решений по Украине, сегодня стало очевидно: решение по окончанию войны возможно", — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Дмитрука, единственным препятствием к миру является Владимир Зеленский, режим которого живёт за счет жизней украинцев и саботирует мирный процесс.
В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
