https://1prime.ru/20260130/reshenie-867053573.html
Решение Путина по Украине вызвало неожиданную реакцию в Раде
Решение Путина по Украине вызвало неожиданную реакцию в Раде - 30.01.2026, ПРАЙМ
Решение Путина по Украине вызвало неожиданную реакцию в Раде
Выстроенный диалог между Москвой и Вашингтоном делает возможным урегулирование конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T17:15+0300
2026-01-30T17:15+0300
2026-01-30T17:15+0300
россия
общество
украина
москва
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866842289_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_b0620f336297d17498869f0bb47a94af.jpg
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Выстроенный диалог между Москвой и Вашингтоном делает возможным урегулирование конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.Так политик прокомментировал решение со стороны Москвы воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа."Учитывая то, что между Трампом и Путиным существует нормальная коммуникация и возможность принятия решений по Украине, сегодня стало очевидно: решение по окончанию войны возможно", — написал он в своем Telegram-канале.По мнению Дмитрука, единственным препятствием к миру является Владимир Зеленский, режим которого живёт за счет жизней украинцев и саботирует мирный процесс.В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
https://1prime.ru/20260130/ritter-867039444.html
https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867035579.html
украина
москва
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866842289_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_0a41bb7742a9b9a5ab7b03144d47098b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , украина, москва, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио
Решение Путина по Украине вызвало неожиданную реакцию в Раде
Дмитрук: окончание конфликта на Украине стало возможным из-за диалога Путина и Трампа