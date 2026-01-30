https://1prime.ru/20260130/resheniya-867063796.html
Банк России принял ряд решений по макропруденциальной политике
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России установил на второй квартал 2026 года вложенные макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным кредитам на приобретение жилья, а также по необеспеченным потребительским кредитам и по целевым автокредитам, сообщает регулятор. "Банк России установил на второй квартал 2026 года вложенные МПЛ по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах и сохранил неизменными макропруденциальные надбавки", - говорится в сообщении. ЦБ РФ может устанавливать макропруденциальные лимиты на "вложенной" основе, что позволит более гибко управлять рисками. Это позволит ограничивать долю наиболее рискованных кредитов, при этом банки и микрофинансовые организации получат возможность самостоятельно решать, как повысить долю менее рискованных кредитов. Действующие c июля МПЛ ограничивают предоставление наиболее рискованной ипотеки. В четвертом квартале 2025 года было предоставлено 4% ипотечных кредитов с показателем долговой нагрузки заемщика (ПДН) выше 80%, 1% – с первоначальным взносом не более 20%. На второй квартал 2026 года МПЛ по ипотечным кредитам установлены на вложенной основе, чтобы банки могли выдать больше кредитов с меньшим уровнем риска и сократить выдачу наиболее рискованных кредитов. Это повысит гибкость МПЛ, при этом жесткость ограничений сохранится на уровне первого квартала 2026 года, поясняет ЦБ РФ. "Банк России установил на второй квартал 2026 года вложенные МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам и сохранил действующие значения макропруденциальных надбавок", - также говорится в сообщении. На рынке необеспеченного потребительского кредитования в 2025 году наблюдалась реализация ранее накопленных рисков. Доля проблемных кредитов на 1 января 2026 составила 13%, что обусловлено вызреванием кредитов, выданных в период кредитного перегрева 2023–2024 годов, а также продолжающимся сокращением портфеля кредитов. Банки сформировали на 1 декабря 2025 года макропруденциальный буфер капитала в размере 7,9% от портфеля за вычетом резервов, отмечает ЦБ. "Банк России установил вложенные МПЛ по целевым автокредитам и по нецелевым кредитам под залог автомототранспортных средств. Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались", - также говорится в сообщении. Под действием МПЛ в сегменте целевых автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомототранспортных средств значительно улучшилась структура кредитования. Доля выдач с ПДН выше 50% для целевых автокредитов снизилась до 15% в четвертом квартале 2025 года, нецелевых кредитов под залог автомототранспортных средств – до 6%. С начала 2026 года по целевым автокредитам вступило в силу ужесточение расчета ПДН: банки смогут выдавать такие кредиты, используя только официальную информацию о доходе заемщика или среднедушевой региональный доход по данным Росстата. Более консервативный расчет может временно снизить уровень выдач, поэтому дополнительные ужесточения МПЛ пока нецелесообразны, напоминает ЦБ РФ.
