Заявление сенатора о Путине вызвало изумление на Западе - 30.01.2026
Заявление сенатора о Путине вызвало изумление на Западе
Военный аналитик Скотт Риттер осудил заявление конгрессмена-республиканца Дона Бэкона о президенте России Владимире Путине. Об этом он написал в соцсети X.
2026-01-30T09:52+0300
2026-01-30T09:52+0300
киев
украина
владимир путин
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Военный аналитик Скотт Риттер осудил заявление конгрессмена-республиканца Дона Бэкона о президенте России Владимире Путине. Об этом он написал в соцсети X.Американский политик утверждал, что для завершения конфликта нужно "заставить российского президента" понять, что он якобы не сможет победить. Также сенатор призвал предоставить Киеву наступательное и оборонительное оружие и ввести очередные санкции против России."Я почти уверен, что именно Россия бомбардировками заставила Украину подчиниться, а не наоборот", — ответил на это Риттер. На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам. По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Соединенных Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
киев, украина, владимир путин
Киев, УКРАИНА, Владимир Путин
09:52 30.01.2026
 
Заявление сенатора о Путине вызвало изумление на Западе

Риттер поразился заявлению сенатора Бэкона о Путине

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Военный аналитик Скотт Риттер осудил заявление конгрессмена-республиканца Дона Бэкона о президенте России Владимире Путине. Об этом он написал в соцсети X.
Американский политик утверждал, что для завершения конфликта нужно "заставить российского президента" понять, что он якобы не сможет победить. Также сенатор призвал предоставить Киеву наступательное и оборонительное оружие и ввести очередные санкции против России.
"Я почти уверен, что именно Россия бомбардировками заставила Украину подчиниться, а не наоборот", — ответил на это Риттер.

На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Соединенных Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
