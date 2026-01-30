https://1prime.ru/20260130/ritter-867039444.html

Заявление сенатора о Путине вызвало изумление на Западе

Заявление сенатора о Путине вызвало изумление на Западе - 30.01.2026, ПРАЙМ

Заявление сенатора о Путине вызвало изумление на Западе

Военный аналитик Скотт Риттер осудил заявление конгрессмена-республиканца Дона Бэкона о президенте России Владимире Путине. Об этом он написал в соцсети X. | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T09:52+0300

2026-01-30T09:52+0300

2026-01-30T09:52+0300

киев

украина

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Военный аналитик Скотт Риттер осудил заявление конгрессмена-республиканца Дона Бэкона о президенте России Владимире Путине. Об этом он написал в соцсети X.Американский политик утверждал, что для завершения конфликта нужно "заставить российского президента" понять, что он якобы не сможет победить. Также сенатор призвал предоставить Киеву наступательное и оборонительное оружие и ввести очередные санкции против России."Я почти уверен, что именно Россия бомбардировками заставила Украину подчиниться, а не наоборот", — ответил на это Риттер. На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам. По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Соединенных Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

https://1prime.ru/20260129/ukraina-867006739.html

https://1prime.ru/20260129/merts-866993637.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, украина, владимир путин