Розничные продажи пива в России снизились в 2025 году
Розничные продажи пива в России снизились в 2025 году
2026-01-30T08:15+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Розничные продажи пива в России снизились в 2025 году на 16,7% по сравнению с 2024 годом - до 607,058 миллиона декалитров, пивных напитков реализовали на 8,3% меньше - 95,536 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Общий объем продаж пива и пивных напитков в 2025 году составил 702,594 миллиона декалитров, что на 15,7% меньше, чем годом ранее. В то же время сидра, пуаре и медовухи реализовали в рознице на 5% больше - 13,064 миллиона декалитров. Объем производства пива и пивных напитков в 2025 году уменьшился на 0,8% в годовом выражении - до 900,987 миллиона декалитров. Сидра, пуаре и медовухи выпустили на 23% больше - 17,692 миллиона декалитров.
08:15 30.01.2026
 
© РИА Новости . Олег Золото
Пивоваренная компания. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Золото
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Розничные продажи пива в России снизились в 2025 году на 16,7% по сравнению с 2024 годом - до 607,058 миллиона декалитров, пивных напитков реализовали на 8,3% меньше - 95,536 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Общий объем продаж пива и пивных напитков в 2025 году составил 702,594 миллиона декалитров, что на 15,7% меньше, чем годом ранее. В то же время сидра, пуаре и медовухи реализовали в рознице на 5% больше - 13,064 миллиона декалитров.
Объем производства пива и пивных напитков в 2025 году уменьшился на 0,8% в годовом выражении - до 900,987 миллиона декалитров. Сидра, пуаре и медовухи выпустили на 23% больше - 17,692 миллиона декалитров.
 
