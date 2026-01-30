"Росатом" полностью выполнил план по добыче урана в 2025 году
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" в 2025 году полностью выполнила план по добыче урана на месторождениях этого стратегически важного металла в России, сообщила пресс-служба горнорудного дивизиона атомной госкорпорации.
"Уранодобывающие предприятия выполнили планы по добыче на 100%. На 6% лучше плана ожидается производственная себестоимость урана", - говорится в сообщении. Конкретные цифры при этом не раскрываются.
Объем производства урана на предприятиях горнорудного дивизиона "Росатома" в 2024 году составлял 2738 тонн.
"Наша ключевая задача – наращивать минерально-сырьевую базу урана для обеспечения потребностей российской атомной энергетики. Сегодня уже есть договоренность с "Роснедрами" и министерством природных ресурсов и экологии о создании рабочей группы по развитию минерально-сырьевой базы. В 2026 год мы выполним основной объем горно-капитальных работ для дальнейшей добычи около 400 тонн урана с 2028 года. Есть планы по выводу из "спящего" режима проекта "Элькон". На сегодняшний день это урановое месторождение обладает самыми большими запасами в России", - отметил первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО "Росатом Недра" Виктор Святецкий, слова которого приведены в сообщении.
Горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом" (управляющая компания - АО "Росатом Недра") входит в число крупнейших производителей природного урана в мире. "Росатом Недра" управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском крае (ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е.П.Славского"), Республике Бурятия (АО "Хиагда"), Курганской области (АО "Далур").