https://1prime.ru/20260130/rossija-867030873.html
Россия обновила рекорд по экспорту морских ежей в Японию
Россия обновила рекорд по экспорту морских ежей в Японию - 30.01.2026, ПРАЙМ
Россия обновила рекорд по экспорту морских ежей в Японию
Россия по итогам прошлого года экспортировала в Японию морских ежей на 91,9 миллиона долларов, тем самым обновила предыдущий рекорд 2024 года, выяснило РИА... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T03:17+0300
2026-01-30T03:17+0300
2026-01-30T03:17+0300
экономика
россия
бизнес
япония
чили
канада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867030873.jpg?1769732221
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года экспортировала в Японию морских ежей на 91,9 миллиона долларов, тем самым обновила предыдущий рекорд 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни.
По сравнению с предшествующим годом поставки в денежном выражении увеличились на 11%, практически полностью отгрузки пришлись на охлажденный деликатес, и лишь малую часть составили замороженные морские ежи.
Россия является крупнейшим поставщиком морских ежей в Японию: в прошлом году она обеспечила чуть больше половины (50,7%) импортных потребностей страны. На втором месте располагается Чили (38%), на третьем - Канада (7,4%).
япония
чили
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, япония, чили, канада
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЯПОНИЯ, ЧИЛИ, КАНАДА
Россия обновила рекорд по экспорту морских ежей в Японию
Россия по итогам 2024 года экспортировала в Японию морских ежей на 91,9 миллиона долларов
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года экспортировала в Японию морских ежей на 91,9 миллиона долларов, тем самым обновила предыдущий рекорд 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни.
По сравнению с предшествующим годом поставки в денежном выражении увеличились на 11%, практически полностью отгрузки пришлись на охлажденный деликатес, и лишь малую часть составили замороженные морские ежи.
Россия является крупнейшим поставщиком морских ежей в Японию: в прошлом году она обеспечила чуть больше половины (50,7%) импортных потребностей страны. На втором месте располагается Чили (38%), на третьем - Канада (7,4%).