Россия обновила рекорд по экспорту морских ежей в Японию

Россия обновила рекорд по экспорту морских ежей в Японию

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года экспортировала в Японию морских ежей на 91,9 миллиона долларов, тем самым обновила предыдущий рекорд 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни. По сравнению с предшествующим годом поставки в денежном выражении увеличились на 11%, практически полностью отгрузки пришлись на охлажденный деликатес, и лишь малую часть составили замороженные морские ежи. Россия является крупнейшим поставщиком морских ежей в Японию: в прошлом году она обеспечила чуть больше половины (50,7%) импортных потребностей страны. На втором месте располагается Чили (38%), на третьем - Канада (7,4%).

