Больше всего кредитов в России в 2025 году оформили на Чукотке - 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T03:56+0300
2026-01-30T03:56+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Больше всего кредитов в России в 2025 году оформили на Чукотке - 41 кредит на каждые сто жителей региона, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "За весь 2025 год самую высокую кредитную активность проявили жители Чукотки - 41 кредит на каждые сто жителей региона, Сахалинской области - 39 кредитов на сто жителей, Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа – по 38 кредитов на сто жителей", - говорится в релизе. При этом в декабре, пиковом месяце года, самую высокую кредитную активность проявили жители Ненецкого автономного округа и Сахалинской области - на каждые сто жителей в этих регионах было оформлено по четыре новых кредита. Наиболее низкая кредитная активность зафиксирована в трёх регионах Северо-Кавказского федерального округа – Дагестане, Чечне и Ингушетии – менее одного кредита на каждые сто жителей.
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Больше всего кредитов в России в 2025 году оформили на Чукотке - 41 кредит на каждые сто жителей региона, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"За весь 2025 год самую высокую кредитную активность проявили жители Чукотки - 41 кредит на каждые сто жителей региона, Сахалинской области - 39 кредитов на сто жителей, Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа – по 38 кредитов на сто жителей", - говорится в релизе.
При этом в декабре, пиковом месяце года, самую высокую кредитную активность проявили жители Ненецкого автономного округа и Сахалинской области - на каждые сто жителей в этих регионах было оформлено по четыре новых кредита.
Наиболее низкая кредитная активность зафиксирована в трёх регионах Северо-Кавказского федерального округа – Дагестане, Чечне и Ингушетии – менее одного кредита на каждые сто жителей.
 
