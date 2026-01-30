https://1prime.ru/20260130/rossija-867031660.html
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Больше всего кредитов в России в 2025 году оформили на Чукотке - 41 кредит на каждые сто жителей региона, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"За весь 2025 год самую высокую кредитную активность проявили жители Чукотки - 41 кредит на каждые сто жителей региона, Сахалинской области - 39 кредитов на сто жителей, Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа – по 38 кредитов на сто жителей", - говорится в релизе.
При этом в декабре, пиковом месяце года, самую высокую кредитную активность проявили жители Ненецкого автономного округа и Сахалинской области - на каждые сто жителей в этих регионах было оформлено по четыре новых кредита.
Наиболее низкая кредитная активность зафиксирована в трёх регионах Северо-Кавказского федерального округа – Дагестане, Чечне и Ингушетии – менее одного кредита на каждые сто жителей.
