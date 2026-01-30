Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В сенате США поддержали санкции против судов, якобы связанных с Россией - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260130/rossija-867031899.html
В сенате США поддержали санкции против судов, якобы связанных с Россией
В сенате США поддержали санкции против судов, якобы связанных с Россией - 30.01.2026, ПРАЙМ
В сенате США поддержали санкции против судов, якобы связанных с Россией
Комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект по санкциям против судов, якобы связанных с РФ. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T04:14+0300
2026-01-30T04:14+0300
экономика
россия
рф
запад
сша
ес
ямал спг
мид рф
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867031899.jpg?1769735669
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект по санкциям против судов, якобы связанных с РФ. "Сегодня наш комитет предпринял меры, чтобы пресечь деятельность незаконных судов "теневого флота"... Эти суда и продажи нефти, которые они обеспечивают, напрямую угрожают безопасности США и Европы, а также поощряют Россию, Китай, Венесуэлу и Иран", – говорится в совместном заявлении председателя комитета республиканца Джима Риша и старшего демократа в комитете Джинн Шахин по случаю "одобрения" данного документа комитетом. Из заявления следует, что законопроект направлен против ключевых проектов российской энергетики: "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2". А также расширяет ограничения в отношении газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, законопроект предусматривает меры, направленные на ограничение деятельности иностранных компаний, участвующих в морских перевозках с использованием этих танкеров, а также на ограничение работы портовых терминалов, принимающих нефть с этих судов. Чтобы законопроект стал законом, он должен пройти через несколько этапов. Одним из них является рассмотрение в комитете, далее документ должен быть рассмотрен обеими палатами конгресса. Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. А в Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
рф
запад
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, запад, сша, ес, ямал спг, мид рф, северный поток - 2
Экономика, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, США, ЕС, Ямал СПГ, МИД РФ, Северный поток - 2
04:14 30.01.2026
 
В сенате США поддержали санкции против судов, якобы связанных с Россией

Комитет сената США поддержал законопроект о санкциях против судов, якобы связанных с РФ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект по санкциям против судов, якобы связанных с РФ.
"Сегодня наш комитет предпринял меры, чтобы пресечь деятельность незаконных судов "теневого флота"... Эти суда и продажи нефти, которые они обеспечивают, напрямую угрожают безопасности США и Европы, а также поощряют Россию, Китай, Венесуэлу и Иран", – говорится в совместном заявлении председателя комитета республиканца Джима Риша и старшего демократа в комитете Джинн Шахин по случаю "одобрения" данного документа комитетом.
Из заявления следует, что законопроект направлен против ключевых проектов российской энергетики: "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2". А также расширяет ограничения в отношении газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".
Кроме того, законопроект предусматривает меры, направленные на ограничение деятельности иностранных компаний, участвующих в морских перевозках с использованием этих танкеров, а также на ограничение работы портовых терминалов, принимающих нефть с этих судов.
Чтобы законопроект стал законом, он должен пройти через несколько этапов. Одним из них является рассмотрение в комитете, далее документ должен быть рассмотрен обеими палатами конгресса.
Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. А в Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭкономикаРОССИЯРФЗАПАДСШАЕСЯмал СПГМИД РФСеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала