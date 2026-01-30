https://1prime.ru/20260130/rossija-867031899.html

В сенате США поддержали санкции против судов, якобы связанных с Россией

ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект по санкциям против судов, якобы связанных с РФ. "Сегодня наш комитет предпринял меры, чтобы пресечь деятельность незаконных судов "теневого флота"... Эти суда и продажи нефти, которые они обеспечивают, напрямую угрожают безопасности США и Европы, а также поощряют Россию, Китай, Венесуэлу и Иран", – говорится в совместном заявлении председателя комитета республиканца Джима Риша и старшего демократа в комитете Джинн Шахин по случаю "одобрения" данного документа комитетом. Из заявления следует, что законопроект направлен против ключевых проектов российской энергетики: "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2". А также расширяет ограничения в отношении газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, законопроект предусматривает меры, направленные на ограничение деятельности иностранных компаний, участвующих в морских перевозках с использованием этих танкеров, а также на ограничение работы портовых терминалов, принимающих нефть с этих судов. Чтобы законопроект стал законом, он должен пройти через несколько этапов. Одним из них является рассмотрение в комитете, далее документ должен быть рассмотрен обеими палатами конгресса. Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. А в Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

2026

