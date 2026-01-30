https://1prime.ru/20260130/rossijane-867029291.html

Россияне в декабре нарастили оформление кредитов почти в два раза

Россияне в декабре нарастили оформление кредитов почти в два раза - 30.01.2026, ПРАЙМ

Россияне в декабре нарастили оформление кредитов почти в два раза

Россияне в декабре 2025 года нарастили оформление кредитов почти в 2 раза - до 1,42 триллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили | 30.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россияне в декабре 2025 года нарастили оформление кредитов почти в 2 раза - до 1,42 триллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Объём розничного кредитования в декабре стал максимальным за весь 2025 год, он вырос до 1,42 триллиона рублей, что на 26% выше, чем в ноябре, когда он был равен 1,13 триллиона рублей. B годовом отношении прирост объёма кредитования достиг 92%: в декабре 2024 года банки выдали кредитов на 742,4 миллиарда рублей", - говорится в исследовании. Отмечается, что в декабре в розничном кредитовании зафиксирован сезонный всплеск. B общей совокупности по всем сегментам кредитования за месяц граждане оформили в банках 3,5 миллиона ссуд. "По сравнению c результатами ноября, когда было выдано 3,39 миллиона кредитов, прирост составил 3%. B годовом отношении количество выдач выросло на 14%: в декабре 2024 года было выдано 3,07 миллиона кредитов", - уточняется там. Также отмечается, что в общем объёме выданных в декабре заёмных денежных средств наибольшую долю в 55% заняла ипотека, месяцем ранее её доля составляла 45%. На сегмент наличных пришлось 23% – снижение с 27% в ноябре 2025 года. Доля автокредитов составила 11%, месяцем ранее она была равна 16%. Доля кредитных карт в общем объёме кредитования сократилась с 11% в ноябре до 10% в декабре 2025 года. "К концу года был зафиксирован всплеск в сегментах кредитования, обеспеченных залогом. Ожидание повышения утильсбора и предстоящие изменения в условиях предоставления семейной ипотеки привели к резкому росту выдач кредитов на покупку жилья и автомобилей", - прокомментировал гендиректор ОКБ Михаил Алексин. "Однако простимулированный таким образом спрос, вероятно, окажется краткосрочным: уже в первом квартале текущего года в кредитовании прогнозируется возвращение к среднемесячным показателям 2025 года", - добавил он.

