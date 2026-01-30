https://1prime.ru/20260130/rossiya-867051124.html

На Востоке и Северо-Западе России обновили рекорды энергопотребления

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Новые рекорд энергопотребления установлены в объединенных энергосистемах (ОЭС) Востока и Северо-Запада с 28 по 30 января, заявили в "Системном операторе Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС"). "По оперативным данным Системного оператора, в период с 28 по 30 января потребление электрической мощности обновило исторический максимум в ОЭС Востока, ОЭС Северо-Запада, а также в трех региональных энергосистемах. В ОЭС Востока 28 января потребление мощности достигло 8323 МВт, что на 430 МВт выше предыдущего максимального показателя от 13 января 2025 года. В ОЭС Северо-Запада новый исторический максимум потребления мощности, пройденный 30 января, составил 15723 МВт, что на 72 МВт выше рекорда, установленного 5 января 2024 года", - сказано в сообщении. 30 января рекордных показателей также достигли три региональные энергосистемы. Потребление мощности в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области составило 8347 МВт, что на 14 МВт больше максимального показателя от 5 января 2024 года. В энергосистеме Забайкальского края новый исторический максимум составил 1586 МВт, что на 113 МВт выше предыдущего рекорда от 18 февраля 2024 года. Также в энергосистеме Калужской области потребление мощности достигло 1349 МВт, превысив на 58 МВт рекордный уровень, пройденный 13 декабря 2023 года.

