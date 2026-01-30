Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снизился перед выходными - 30.01.2026
https://1prime.ru/20260130/rynok-867061976.html
Российский рынок акций снизился перед выходными
Российский рынок акций снизился перед выходными - 30.01.2026
Российский рынок акций снизился перед выходными
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы немного снизился после повышения три торговых сессии подряд, следует из данных Московской биржи. | 30.01.2026
2026-01-30T20:12+0300
2026-01-30T20:12+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83363/84/833638464_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_453efbc3647b6922588dfbe1a31968c9.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы немного снизился после повышения три торговых сессии подряд, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,54%, до 2782,74 пункта, индекс Мосбиржи в юанях упал на 2,09%, до 1172,96 пункта, долларовый РТС – на 0,15%, до 1157,73 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За январь индекс Мосбиржи поднялся на 0,58%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,19%, РТС - на 3,9%. Сказалось падение курса инвалют к рублю. Индекс остался ниже 2800 Российский рынок акций в основные торги пятницы торговался преимущественно в минусе. Главный индекс еще раз попытался закрепиться выше психологически значимого уровня 2800 пунктов. Однако все же вернулся ниже него. "Индекс Мосбиржи сегодня преимущественно снижался. Планка 2800 пунктов не устояла. Общий настрой инвесторов стал более осторожным на фоне приближения выходных, а также геополитических и рыночных сигналов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги ЮГК (-9,3%), "Полюса" (-4,2%), "Русала" (-4,8%), "Норникеля" (-4,4%). Подорожали бумаги "Дом.РФ" (+0,6%), "Мосэнерго" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%). Стоимость нефти к 19.42 мск повышалась на 0,5% до 69,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,6% до 96,8 пункта. Прогнозы На следующей неделе российский рынок акций продолжит следить за ходом мирных переговоров, считает Илья Купреев из УК "Первая". "Также в фокусе останутся данные по недельной инфляции. Ситуация на долговом рынке, в частности результаты аукционов Минфина, будет одним из маркеров рыночных ожиданий по поводу ключевой ставки. Динамично может развиваться ситуация на товарных рынках, в первую очередь в цветных металлах", - добавляет он. Ключевая ставка к концу 2026 года может снизиться до 12-13%, рассчитывает Алексей Корнилов из "ВТБ мои инвестиции". "При таком сценарии прогнозируем справедливый уровень по индексу Мосбиржи на горизонте 12 месяцев на уровне 3610 пунктов. Потенциальное снижение геополитических рисков может стать дополнительным позитивным фактором для российских акций", - добавляет он.
