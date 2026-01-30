https://1prime.ru/20260130/rynok-867067019.html

Аналитики ожидают роста российского рынка акций за февраль

2026-01-30T22:52+0300

экономика

рынок

акции

рф

оаэ

иран

владимир чернов

михаил зельцер

евгений локтюхов

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующий месяц и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за февраль на 3,3% - до 2875 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом снизится в пределах 2 долларов и составит 67 долларов за баррель, курс евро на форексе вырастет на 1 цент - до 1,198 доллара, инфляция за февраль составит 0,66%, а цена золота вырастет более чем на 150 долларов за тройскую унцию – до 5050 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующий месяц вырастет на 24 копейки и составит 11,18 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 2,44 рубля, до 78,17 рубля, евро - на 1,6 рубля, до 92,07 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "Решающими факторами для рынка в феврале останутся геополитика и ожидания по денежно-кредитной политике Банка России", - считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Факторы грядущей переоценки рынка акций — возможные геополитические и монетарные подвижки. Идет активный процесс согласования позиций сторон украинского конфликта, переговоры в ОАЭ, одобрено временное "энергетическое перемирие". Если с внешнего контура продолжат поступать позитивные сигналы, то риск-премия в курсе финансовых инструментов сожмется, а цены акций вырастут", - объясняет Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "В феврале инвесторы на глобальном рынке продолжат следить за геополитическими новостями: за ситуацией вокруг Ирана, Гренландии, а теперь еще и Кубы. Кроме того, для активов крайне важными могут быть новости вокруг одобрения Кевина Уорша как будущего главу ФРС и возможного нового шатдауна в США", - прокомментировал Григорьев. В целом в текущих условиях целый ряд рисков может реализоваться, и волатильность на мировом рынке пока останется высокой, добавил он. Начало российского сезона отчетности и более точные оценки очередных дивидендов могут позволить российским акциям продолжить рост одновременно с сохранением повышенных цен на сырьевые товары, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Мировые рынки остаются в рамках растущего тренда, несмотря на угрозы со стороны геополитики и ускорения темпов снижения доллара к основным валютам. Риск военного сценария на Ближнем Востоке растет, что приводит к увеличению стоимости нефти до максимумов с сентября 2025 года. Тем временем риторика ФРС США на январском заседании не принесла рынкам ничего нового", - заметил Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Позиция Федрезерва остается сдержанной, поэтому ожидания по очередному снижению базовой процентной ставки приходятся на лето, заключил эксперт. "В числе ключевых триггеров ожидаемого нами роста - подтверждение сближения, пусть и очень постепенного, позиций сторон по Украине и заседание Банка России 13 февраля. От заседания ЦБ ожидаем риторики, настраивающей на дальнейшее снижение ключевой ставки и подтверждения прежних оценок регулятора, что текущий всплеск инфляции - временное явление", - рассказал Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Рубль под давлением У рубля в феврале есть потенциал к ослаблению, но вряд ли оно будет выраженным даже в случае снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Спрос на валюту пока не показывает признаков активного восстановления, а ее предложение останется высоким с учетом ежедневных продаж валюты Банком России. В целом курс юаня может закончить февраль несколько выше отметки 11,15 рубля", - добавляет он. После фазы активного укрепления рубля в январе, рынок перейдет к консолидации в феврале, рассчитывает Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер". Юань сохранит позиции в пределах 10,8–11,5 рубля, курс доллара ожидается в диапазоне 76–82 рубля, добавляет он. Российский рубль, достигнув цели укрепления в диапазоне 73-75 рублей за доллар, вероятно, начнет слабеть под влиянием сезонного восстановления экспорта и сохраняющихся ожиданий относительно заметного снижения ключевой ставки в течение 2026 года, полагает Вайсберг. "Кроме того, можно заметить, что индекс доллара уже достиг, снижаясь, отметок, соответствующих концу первого года первой каденции Дональда Трампа. Если история повторится, то базовым сценарием на ближайший месяц будет консолидация показателя вблизи текущих отметок", - добавляет он. Динамика индексов "Индекс Мосбиржи, на мой взгляд, будет двигаться в коридоре без устойчивого тренда, с попытками закрепляться выше 2800 пунктов при отсутствии новых геополитических шоков. Основной сценарий предполагает торговлю в диапазоне 2700–2900 пунктов, с локальными всплесками волатильности на внешних новостях и комментариях регуляторов", - делится Чернов. "Первый месяц 2026 года закрывается в небольшом плюсе, но технически сильно — удалось обновить четырехмесячные максимумы, важные поддержки остались позади, а локальные сопротивления пройдены вверх, что предполагает развитие аптренда и в феврале. После закрепления над 2850 пунктов ориентир сместится к круглым 3000 пунктов", - рассказал Зельцер. "Мы ожидаем, что в феврале индекс Мосбиржи будет стремиться к закреплению выше уровня 2800 пунктов с потенциалом движения к 3000 пунктов. Основными драйверами станут итоги дипломатических контактов в Абу-Даби и Давосе, а также старт сезона отчетностей компаний за 2025 год. Любые сигналы к деэскалации могут спровоцировать рост выше 2900 пунктов", - рассказал Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Если ЦБ РФ все же решится смягчить ДКП, индекс Мосбиржи попробует вернуться к 2825 пунктов в отсутствие значимого ухудшения геополитического фона, отметил Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Рассчитываем на дальнейшее улучшение настроений на рынке акций в феврале с развитием движения индекса Мосбиржи в направлении района 3000-3100 пунктов, заключает Локтюхов.

рынок, акции, рф, оаэ, иран, владимир чернов, михаил зельцер, евгений локтюхов, мосбиржа, "бкс мир инвестиций"