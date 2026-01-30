https://1prime.ru/20260130/sahalin-867030778.html
Wildberries Russ в 2026 году построит логистический центр на юге Сахалина
Wildberries Russ в 2026 году построит логистический центр на юге Сахалина - 30.01.2026, ПРАЙМ
Wildberries Russ в 2026 году построит логистический центр на юге Сахалина
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) в 2026 году приступит к строительству логистического центра на юге Сахалина, сообщает пресс-служба полпреда... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T03:16+0300
2026-01-30T03:16+0300
2026-01-30T03:16+0300
бизнес
экономика
сахалин
рф
южно-сахалинск
юрий трутнев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867030778.jpg?1769732219
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв – ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) в 2026 году приступит к строительству логистического центра на юге Сахалина, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Вице-премьер - полпред в ДФО Юрий Трутнев первый день рабочего визита в регион провел в Южно-Сахалинске совещание о реализации инвестпроектов в Сахалинской области, где обсуждался и проект логистического центра.
По информации пресс-службы, компания РВБ в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) "Сахалин" построит логистический центр в Анивском районе на юге Сахалина площадью более 30 тысяч квадратных метров.
"В начале 2026 года компания начнет строительно-монтажные работы", - говорится в сообщении.
По словам вице-премьера, слова которого цитирует его пресс-служба, строительство логистического центра даст новые возможности для Сахалинской области. Прежде всего это связано с улучшением качества жизни людей, которые смогут в более короткий срок получать необходимые товары.
Как отмечает пресс-служба, будущий объект оснастят современными автоматизированными системами для более быстрой сортировки товаров. При реализации проекта будут учтены экологические и социальные критерии для минимизации воздействия на природу и создания безопасных и комфортных условий для будущих сотрудников.
РВБ подписала соглашение о реализации проекта с правительством Сахалинской области на ПМЭФ-2025, а на ВЭФ-2025 – с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.
сахалин
рф
южно-сахалинск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сахалин, рф, южно-сахалинск, юрий трутнев
Бизнес, Экономика, Сахалин, РФ, Южно-Сахалинск, Юрий Трутнев
Wildberries Russ в 2026 году построит логистический центр на юге Сахалина
РВБ в 2026 году начнет строительство логистического центра на юге Сахалина
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв – ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) в 2026 году приступит к строительству логистического центра на юге Сахалина, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Вице-премьер - полпред в ДФО Юрий Трутнев первый день рабочего визита в регион провел в Южно-Сахалинске совещание о реализации инвестпроектов в Сахалинской области, где обсуждался и проект логистического центра.
По информации пресс-службы, компания РВБ в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) "Сахалин" построит логистический центр в Анивском районе на юге Сахалина площадью более 30 тысяч квадратных метров.
"В начале 2026 года компания начнет строительно-монтажные работы", - говорится в сообщении.
По словам вице-премьера, слова которого цитирует его пресс-служба, строительство логистического центра даст новые возможности для Сахалинской области. Прежде всего это связано с улучшением качества жизни людей, которые смогут в более короткий срок получать необходимые товары.
Как отмечает пресс-служба, будущий объект оснастят современными автоматизированными системами для более быстрой сортировки товаров. При реализации проекта будут учтены экологические и социальные критерии для минимизации воздействия на природу и создания безопасных и комфортных условий для будущих сотрудников.
РВБ подписала соглашение о реализации проекта с правительством Сахалинской области на ПМЭФ-2025, а на ВЭФ-2025 – с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.