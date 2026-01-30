https://1prime.ru/20260130/sahalin-867030778.html

Wildberries Russ в 2026 году построит логистический центр на юге Сахалина

Wildberries Russ в 2026 году построит логистический центр на юге Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв – ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) в 2026 году приступит к строительству логистического центра на юге Сахалина, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Вице-премьер - полпред в ДФО Юрий Трутнев первый день рабочего визита в регион провел в Южно-Сахалинске совещание о реализации инвестпроектов в Сахалинской области, где обсуждался и проект логистического центра. По информации пресс-службы, компания РВБ в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) "Сахалин" построит логистический центр в Анивском районе на юге Сахалина площадью более 30 тысяч квадратных метров. "В начале 2026 года компания начнет строительно-монтажные работы", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера, слова которого цитирует его пресс-служба, строительство логистического центра даст новые возможности для Сахалинской области. Прежде всего это связано с улучшением качества жизни людей, которые смогут в более короткий срок получать необходимые товары. Как отмечает пресс-служба, будущий объект оснастят современными автоматизированными системами для более быстрой сортировки товаров. При реализации проекта будут учтены экологические и социальные критерии для минимизации воздействия на природу и создания безопасных и комфортных условий для будущих сотрудников. РВБ подписала соглашение о реализации проекта с правительством Сахалинской области на ПМЭФ-2025, а на ВЭФ-2025 – с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

