Обоснование инвестиций по НПЗ на Сахалине представят в 2026 году
Обоснование инвестиций по НПЗ на Сахалине представят в 2026 году
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв - ПРАЙМ. Обоснование инвестиций в строительство завода по переработке газового конденсата на Сахалине будет готово в 2026 году, сообщил журналистам губернатор региона Валерий Лимаренко. Заявление глава региона сделал после совещания, которое провел в Южно-Сахалинске вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, находящийся с рабочим визитом на острове. Губернатор отметил, что ресурсной базой для НПЗ должен стать проект "Сахалин-3" на базе Южно-Киринского газоконденсатного месторождения. "Одним из продуктов Южно-Киринского месторождения будет газовый конденсат. Мы с "Газпромом" завершаем в ближайшие несколько месяцев эту работу. И у нас появится первая часть проекта - обоснование инвестиций на завод (НПЗ), который будет производить топливо для судов, керосин для авиации, дизтопливо и некоторые компоненты, которые будут идти на экспорт", - рассказал Лимаренко. По данным властей региона, проектная мощность будущего завода составит 4,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год, включая авиационный керосин, дизтопливо и нафту. Его планируют разместить возле завода по производству СПГ проекта "Сахалин-2" в Пригородном на юге Сахалина. На Дальневосточном энергетическом форуме в 2025 году Лимаренко заявил, что запуск проекта "Сахалин-3" запланирован на 2028 год: газ предполагается экспортировать в Китай, а также использовать для нужд Дальнего Востока, часть газового конденсата "Газпром" намерен направить на глубокую переработку на Сахалине.
05:15 30.01.2026 (обновлено: 05:32 30.01.2026)
 
Обоснование инвестиций по НПЗ на Сахалине представят в 2026 году

Лимаренко: обоснование инвестиций в строительство НПЗ на Сахалине будет готово в 2026 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв - ПРАЙМ. Обоснование инвестиций в строительство завода по переработке газового конденсата на Сахалине будет готово в 2026 году, сообщил журналистам губернатор региона Валерий Лимаренко.
Заявление глава региона сделал после совещания, которое провел в Южно-Сахалинске вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, находящийся с рабочим визитом на острове. Губернатор отметил, что ресурсной базой для НПЗ должен стать проект "Сахалин-3" на базе Южно-Киринского газоконденсатного месторождения.
"Одним из продуктов Южно-Киринского месторождения будет газовый конденсат. Мы с "Газпромом" завершаем в ближайшие несколько месяцев эту работу. И у нас появится первая часть проекта - обоснование инвестиций на завод (НПЗ), который будет производить топливо для судов, керосин для авиации, дизтопливо и некоторые компоненты, которые будут идти на экспорт", - рассказал Лимаренко.
По данным властей региона, проектная мощность будущего завода составит 4,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год, включая авиационный керосин, дизтопливо и нафту. Его планируют разместить возле завода по производству СПГ проекта "Сахалин-2" в Пригородном на юге Сахалина.
На Дальневосточном энергетическом форуме в 2025 году Лимаренко заявил, что запуск проекта "Сахалин-3" запланирован на 2028 год: газ предполагается экспортировать в Китай, а также использовать для нужд Дальнего Востока, часть газового конденсата "Газпром" намерен направить на глубокую переработку на Сахалине.
 
