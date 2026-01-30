Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин заявил о потере валютами стран G7 роли в мировой экономике - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/sanktsii-867041426.html
Орешкин заявил о потере валютами стран G7 роли в мировой экономике
Орешкин заявил о потере валютами стран G7 роли в мировой экономике - 30.01.2026, ПРАЙМ
Орешкин заявил о потере валютами стран G7 роли в мировой экономике
Санкции "Большой семерки" привели к потере валютами этих стран своей роли в мировой экономике, а также к ухудшению положения этих государств в глобальной... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T10:59+0300
2026-01-30T10:59+0300
россия
мировая экономика
рф
украина
москва
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863960158_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_113165edd565a88e993f7198f8bfd15f.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Санкции "Большой семерки" привели к потере валютами этих стран своей роли в мировой экономике, а также к ухудшению положения этих государств в глобальной экономике, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Все, чего они добились, - это серьезный рост доли национальных валют в расчетах... Все, чего добились страны "Большой семерки", - это потеряли роль своих валют, серьезно ухудшили свое положение, свою роль в мировой экономике", - прокомментировал он введение западными странами санкций. Он добавил, что в настоящее время 85% всех внешних расчетов России проходят без участия валют стран "Большой семерки". После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
рф
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863960158_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_c84c20eee6446d6017225c8550746c2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, украина, москва, максим орешкин
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, МОСКВА, Максим Орешкин
10:59 30.01.2026
 
Орешкин заявил о потере валютами стран G7 роли в мировой экономике

Орешкин: санкции G7 привели к потере их валютами роли в мировой экономике

© РИА Новости . Антон Денисов Доллар Евро
Доллар Евро - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Доллар Евро. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Санкции "Большой семерки" привели к потере валютами этих стран своей роли в мировой экономике, а также к ухудшению положения этих государств в глобальной экономике, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Все, чего они добились, - это серьезный рост доли национальных валют в расчетах... Все, чего добились страны "Большой семерки", - это потеряли роль своих валют, серьезно ухудшили свое положение, свою роль в мировой экономике", - прокомментировал он введение западными странами санкций.
Он добавил, что в настоящее время 85% всех внешних расчетов России проходят без участия валют стран "Большой семерки".
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
 
РОССИЯМировая экономикаРФУКРАИНАМОСКВАМаксим Орешкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала