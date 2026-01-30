https://1prime.ru/20260130/sanktsii-867041426.html
Орешкин заявил о потере валютами стран G7 роли в мировой экономике
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Санкции "Большой семерки" привели к потере валютами этих стран своей роли в мировой экономике, а также к ухудшению положения этих государств в глобальной экономике, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Все, чего они добились, - это серьезный рост доли национальных валют в расчетах... Все, чего добились страны "Большой семерки", - это потеряли роль своих валют, серьезно ухудшили свое положение, свою роль в мировой экономике", - прокомментировал он введение западными странами санкций. Он добавил, что в настоящее время 85% всех внешних расчетов России проходят без участия валют стран "Большой семерки". После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
