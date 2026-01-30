https://1prime.ru/20260130/sayt-867059980.html
ЦБ предупредил о технических работах на сайте 31 января
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России предупредил о проведении технических работ на своем сайте в субботу, 31 января, в связи с чем возможны кратковременные замедления в работе ресурса. "31 января 2026 года возможны кратковременные замедления в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ", - говорится в сообщении регулятора. ЦБ приносит извинения за возможные неудобства.
технологии, россия, финансы
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Финансы
