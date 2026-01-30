https://1prime.ru/20260130/sberbank-867031478.html

Сбербанк добавил функцию "закрыть доступ к деньгам" при входе в приложение

технологии

банки

финансы

сбербанк

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Сбербанк при входе в приложение после звонка от неизвестного абонента добавил функционал "закрыть доступ к деньгам" в целях защиты от мошенников, выяснил корреспондент РИА Новости. В интерфейсе приложения Сбербанка теперь предупреждают о подозрительном звонке и рекомендуют положить трубку. А в новом окне появляется кнопка "закрыть доступ к деньгам". Ранее в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что кредитная организация в 2025 году помогла миллионам россиян уберечь от мошенников более 360 миллиардов рублей.

технологии, банки, финансы, сбербанк