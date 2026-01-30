Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк добавил функцию "закрыть доступ к деньгам" при входе в приложение - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/sberbank-867031478.html
Сбербанк добавил функцию "закрыть доступ к деньгам" при входе в приложение
Сбербанк добавил функцию "закрыть доступ к деньгам" при входе в приложение - 30.01.2026, ПРАЙМ
Сбербанк добавил функцию "закрыть доступ к деньгам" при входе в приложение
Сбербанк при входе в приложение после звонка от неизвестного абонента добавил функционал "закрыть доступ к деньгам" в целях защиты от мошенников, выяснил... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T03:47+0300
2026-01-30T03:47+0300
технологии
банки
финансы
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867031478.jpg?1769734036
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Сбербанк при входе в приложение после звонка от неизвестного абонента добавил функционал "закрыть доступ к деньгам" в целях защиты от мошенников, выяснил корреспондент РИА Новости. В интерфейсе приложения Сбербанка теперь предупреждают о подозрительном звонке и рекомендуют положить трубку. А в новом окне появляется кнопка "закрыть доступ к деньгам". Ранее в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что кредитная организация в 2025 году помогла миллионам россиян уберечь от мошенников более 360 миллиардов рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, банки, финансы, сбербанк
Технологии, Банки, Финансы, Сбербанк
03:47 30.01.2026
 
Сбербанк добавил функцию "закрыть доступ к деньгам" при входе в приложение

Сбербанк добавил функцию "закрыть доступ к деньгам" при входе в приложение

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Сбербанк при входе в приложение после звонка от неизвестного абонента добавил функционал "закрыть доступ к деньгам" в целях защиты от мошенников, выяснил корреспондент РИА Новости.
В интерфейсе приложения Сбербанка теперь предупреждают о подозрительном звонке и рекомендуют положить трубку.
А в новом окне появляется кнопка "закрыть доступ к деньгам".
Ранее в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что кредитная организация в 2025 году помогла миллионам россиян уберечь от мошенников более 360 миллиардов рублей.
 
ТехнологииБанкиФинансыСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала