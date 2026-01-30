https://1prime.ru/20260130/sberbank-867031478.html
Сбербанк добавил функцию "закрыть доступ к деньгам" при входе в приложение
2026-01-30T03:47+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Сбербанк при входе в приложение после звонка от неизвестного абонента добавил функционал "закрыть доступ к деньгам" в целях защиты от мошенников, выяснил корреспондент РИА Новости.
В интерфейсе приложения Сбербанка теперь предупреждают о подозрительном звонке и рекомендуют положить трубку.
А в новом окне появляется кнопка "закрыть доступ к деньгам".
Ранее в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что кредитная организация в 2025 году помогла миллионам россиян уберечь от мошенников более 360 миллиардов рублей.
