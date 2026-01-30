https://1prime.ru/20260130/serebro-867044419.html
Биржевая цена серебра увеличила темпы снижения
Биржевая цена серебра увеличила темпы снижения - 30.01.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена серебра увеличила темпы снижения
Биржевая цена на серебро ускорила темпы падения в пятницу почти до 12%, следует из данных торгов. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T12:35+0300
2026-01-30T12:35+0300
2026-01-30T12:35+0300
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861592704_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_31277488486fa5c7a38c287186a7a246.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро ускорила темпы падения в пятницу почти до 12%, следует из данных торгов. По состоянию на 12.17 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex падает на 11,67% относительно предыдущего закрытия - до 101,073 доллара за унцию. Апрельский фьючерс на золото в то же время дешевеет на 5,33%, или на 285,31 доллара, - до 5 069,49 доллара за тройскую унцию.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861592704_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e2b9521fdac6f37560972d0072ceb80a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, comex
Биржевая цена серебра увеличила темпы снижения
Цена на серебро ускорила падение почти до 12%
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро ускорила темпы падения в пятницу почти до 12%, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.17 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex
падает на 11,67% относительно предыдущего закрытия - до 101,073 доллара за унцию.
Апрельский фьючерс на золото в то же время дешевеет на 5,33%, или на 285,31 доллара, - до 5 069,49 доллара за тройскую унцию.