Биржевая цена серебра увеличила темпы снижения - 30.01.2026
Биржевая цена серебра увеличила темпы снижения
Биржевая цена серебра увеличила темпы снижения - 30.01.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена серебра увеличила темпы снижения
Биржевая цена на серебро ускорила темпы падения в пятницу почти до 12%, следует из данных торгов. | 30.01.2026
2026-01-30T12:35+0300
2026-01-30T12:35+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро ускорила темпы падения в пятницу почти до 12%, следует из данных торгов. По состоянию на 12.17 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex падает на 11,67% относительно предыдущего закрытия - до 101,073 доллара за унцию. Апрельский фьючерс на золото в то же время дешевеет на 5,33%, или на 285,31 доллара, - до 5 069,49 доллара за тройскую унцию.
2026
12:35 30.01.2026
 
Биржевая цена серебра увеличила темпы снижения

Цена на серебро ускорила падение почти до 12%

© РИА Новости . Павел Лисицын
Выплавка серебряных слитков в цехе
Выплавка серебряных слитков в цехе - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Выплавка серебряных слитков в цехе. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро ускорила темпы падения в пятницу почти до 12%, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.17 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex падает на 11,67% относительно предыдущего закрытия - до 101,073 доллара за унцию.
Апрельский фьючерс на золото в то же время дешевеет на 5,33%, или на 285,31 доллара, - до 5 069,49 доллара за тройскую унцию.
 
