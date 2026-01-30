https://1prime.ru/20260130/serebro-867044419.html

Биржевая цена серебра увеличила темпы снижения

2026-01-30T12:35+0300

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро ускорила темпы падения в пятницу почти до 12%, следует из данных торгов. По состоянию на 12.17 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex падает на 11,67% относительно предыдущего закрытия - до 101,073 доллара за унцию. Апрельский фьючерс на золото в то же время дешевеет на 5,33%, или на 285,31 доллара, - до 5 069,49 доллара за тройскую унцию.

