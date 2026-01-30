https://1prime.ru/20260130/serebro-867063207.html

Цена на серебро опустилась ниже 90 долларов за тройскую унцию

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро впервые с середины месяца опустилась ниже отметки в 90 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 20.28 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex падала на 20,68% - до 90,763 доллара за унцию. Минутами ранее показатель опускался ниже отметки в 90 долларов впервые с 16 января.

