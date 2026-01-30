Биржевая цена серебра опустилась ниже 80 долларов

https://1prime.ru/20260130/serebro-867064609.html
Биржевая цена на серебро ускорила падение в пятницу, проседает уже на 30%, торгуется ниже отметки в 80 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T21:46+0300
2026-01-30T21:46+0300
2026-01-30T21:52+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро ускорила падение в пятницу, проседает уже на 30%, торгуется ниже отметки в 80 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 21.36 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex падала на 32,26% - до 75,510 доллара за унцию.Ранее биржевая цена на серебро впервые с середины месяца опустилась ниже отметки в 90 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
