https://1prime.ru/20260130/serebro-867064609.html

Биржевая цена серебра опустилась ниже 80 долларов

Биржевая цена серебра опустилась ниже 80 долларов - 30.01.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена серебра опустилась ниже 80 долларов

Биржевая цена на серебро ускорила падение в пятницу, проседает уже на 30%, торгуется ниже отметки в 80 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T21:46+0300

2026-01-30T21:46+0300

2026-01-30T21:52+0300

экономика

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро ускорила падение в пятницу, проседает уже на 30%, торгуется ниже отметки в 80 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 21.36 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex падала на 32,26% - до 75,510 доллара за унцию.Ранее биржевая цена на серебро впервые с середины месяца опустилась ниже отметки в 90 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

https://1prime.ru/20260130/evropa-867064159.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex