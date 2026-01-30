https://1prime.ru/20260130/servisy-867031101.html

Сервисы с 1 марта не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам

2026-01-30T03:32+0300

финансы

общество

банки

госдума

кпрф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867031101.jpg?1769733132

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Сервисы с 1 марта не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам, если клиент отвязал от них свою банковскую карту, при этом для обнаружения и отмены скрытых подписок пользователям необходимо самостоятельно найти в выписке транзакций повторяющиеся списания и отключить автопродление в настройках сервиса или в приложении банка, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). "С 1 марта 2026 года в России начнут действовать изменения, которые закрывают распространенную ситуацию с "подписками-зомби": если человек отказался использовать конкретную карту для списаний по онлайн-подписке - например, отвязал ее в личном кабинете сервиса или оформил отказ от ее использования для таких платежей - сервис уже не вправе продолжать автоматические списания по ранее сохраненным реквизитам, а сам отказ должен приниматься в том числе в электронном виде", - сказал Гаврилов. Депутат отметил, что при этом подписку все равно нужно отключать самостоятельно вручную, так как закон не отменяет автопродление внутри сервиса, а лишь определяет, что сервису нельзя делать после отказа пользователя от конкретного способа оплаты. "Скрытые подписки по карте обычно маскируются под обычные покупки: раз в месяц или раз в неделю списывается одна и та же сумма, а в выписке стоит непонятное или сокращенное название получателя. Чтобы их найти, откройте историю операции‌ по карте хотя бы за последние два-три месяца и внимательно пролистайте ее в поисках повторов. Проще всего заметить одинаковые суммы, которые появляются примерно в одни и те же числа. Иногда перед регулярными списаниями бывает небольшая "проверка карты" на маленькую сумму, и по названию операции можно догадаться, откуда пришел платеж", - рассказал Гаврилов. По словам парламентария, дальше важно понять, где отключать скрытую подписку: если это автоплатеж, который активируется в приложении банка (например, связь, коммуналка, штрафы), то он отключается там же - в разделе автоплатежей или регулярных платежей. "Если списывает сторонний сервис, то банк обычно не "выключает подписку" вместо вас: надо зайти в личный‌ кабинет этого сервиса, найти раздел подписок или оплат и отключить автопродление. Частая ситуация - подписка оформлена через магазин приложений на телефоне: тогда в выписке видно списание, но отмена делается в настройках подписок на телефоне, в учетной записи магазина приложений", - уточнил депутат. Гаврилов подчеркнул, что после отмены подписки следует проверить, что ее статус изменился и указана дата ее окончания. Если сервис позволяет, также следует удалить сохраненную карту из способов оплаты. "Если же отключить нигде не получается, а списания продолжаются, действуйте быстро: временно заблокируйте карту в приложении банка и сразу напишите в поддержку банка с просьбой остановить повторяющиеся списания на этого получателя и открыть спор по операциям, которые вы не подтверждали. Чтобы разговор был предметным, заранее соберите факты: даты, суммы, названия операций из выписки и скриншот, где видно, что подписка выключена", - добавил депутат. По его словам, чтобы больше не встречаться с такими сюрпризам, полезно раз в месяц просматривать выписку на повторы транзакций и платить в интернете отдельной‌ картой или виртуальной картой с лимитами: тогда даже если где-то включится автопродление, деньги не будут списываться бесконечно.

2026

Новости

ru-RU

финансы, общество , банки, госдума, кпрф