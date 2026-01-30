https://1prime.ru/20260130/sittel-867030942.html

Мария Ситтель прокомментировала санкции Евросоюза

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Телеведущая Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции Евросоюза, назвав их высокой оценкой своей профессиональной деятельности. Ситтель опубликовала видео в своем Telegram-канале, иронично отметив, что теперь оказалась "в компании людей, крайне опасных для Евросоюза". "Вот такая высокая оценка нашей деятельности. Ну а что, дорогие друзья, чем опаснее мы для Евросоюза, тем полезнее мы для нашей страны. Поэтому живем дальше, работаем дальше, а европейцев ждем в гости. Нам есть, чем вас удивить", - сказала Ситтель в опубликованном видео. Ранее в официальном журнале ЕС был опубликован документ, согласно которому Ситтель включена в антироссийские санкционные списки ЕС.

