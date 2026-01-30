https://1prime.ru/20260130/sittel-867030942.html
Мария Ситтель прокомментировала санкции Евросоюза
Мария Ситтель прокомментировала санкции Евросоюза - 30.01.2026, ПРАЙМ
Мария Ситтель прокомментировала санкции Евросоюза
Телеведущая Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции Евросоюза, назвав их высокой оценкой своей профессиональной деятельности. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T03:20+0300
2026-01-30T03:20+0300
2026-01-30T03:20+0300
экономика
мировая экономика
общество
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867030942.jpg?1769732404
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Телеведущая Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции Евросоюза, назвав их высокой оценкой своей профессиональной деятельности.
Ситтель опубликовала видео в своем Telegram-канале, иронично отметив, что теперь оказалась "в компании людей, крайне опасных для Евросоюза".
"Вот такая высокая оценка нашей деятельности. Ну а что, дорогие друзья, чем опаснее мы для Евросоюза, тем полезнее мы для нашей страны. Поэтому живем дальше, работаем дальше, а европейцев ждем в гости. Нам есть, чем вас удивить", - сказала Ситтель в опубликованном видео.
Ранее в официальном журнале ЕС был опубликован документ, согласно которому Ситтель включена в антироссийские санкционные списки ЕС.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , ес
Экономика, Мировая экономика, Общество , ЕС
Мария Ситтель прокомментировала санкции Евросоюза
Телеведущая Мария Ситтель назвала санкции Евросоюза высокой оценкой своей деятельности
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Телеведущая Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции Евросоюза, назвав их высокой оценкой своей профессиональной деятельности.
Ситтель опубликовала видео в своем Telegram-канале, иронично отметив, что теперь оказалась "в компании людей, крайне опасных для Евросоюза".
"Вот такая высокая оценка нашей деятельности. Ну а что, дорогие друзья, чем опаснее мы для Евросоюза, тем полезнее мы для нашей страны. Поэтому живем дальше, работаем дальше, а европейцев ждем в гости. Нам есть, чем вас удивить", - сказала Ситтель в опубликованном видео.
Ранее в официальном журнале ЕС был опубликован документ, согласно которому Ситтель включена в антироссийские санкционные списки ЕС.