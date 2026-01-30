Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мария Ситтель прокомментировала санкции Евросоюза - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260130/sittel-867030942.html
Мария Ситтель прокомментировала санкции Евросоюза
Мария Ситтель прокомментировала санкции Евросоюза - 30.01.2026, ПРАЙМ
Мария Ситтель прокомментировала санкции Евросоюза
Телеведущая Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции Евросоюза, назвав их высокой оценкой своей профессиональной деятельности. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T03:20+0300
2026-01-30T03:20+0300
экономика
мировая экономика
общество
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867030942.jpg?1769732404
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Телеведущая Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции Евросоюза, назвав их высокой оценкой своей профессиональной деятельности. Ситтель опубликовала видео в своем Telegram-канале, иронично отметив, что теперь оказалась "в компании людей, крайне опасных для Евросоюза". "Вот такая высокая оценка нашей деятельности. Ну а что, дорогие друзья, чем опаснее мы для Евросоюза, тем полезнее мы для нашей страны. Поэтому живем дальше, работаем дальше, а европейцев ждем в гости. Нам есть, чем вас удивить", - сказала Ситтель в опубликованном видео. Ранее в официальном журнале ЕС был опубликован документ, согласно которому Ситтель включена в антироссийские санкционные списки ЕС.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , ес
Экономика, Мировая экономика, Общество , ЕС
03:20 30.01.2026
 
Мария Ситтель прокомментировала санкции Евросоюза

Телеведущая Мария Ситтель назвала санкции Евросоюза высокой оценкой своей деятельности

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Телеведущая Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции Евросоюза, назвав их высокой оценкой своей профессиональной деятельности.
Ситтель опубликовала видео в своем Telegram-канале, иронично отметив, что теперь оказалась "в компании людей, крайне опасных для Евросоюза".
"Вот такая высокая оценка нашей деятельности. Ну а что, дорогие друзья, чем опаснее мы для Евросоюза, тем полезнее мы для нашей страны. Поэтому живем дальше, работаем дальше, а европейцев ждем в гости. Нам есть, чем вас удивить", - сказала Ситтель в опубликованном видео.
Ранее в официальном журнале ЕС был опубликован документ, согласно которому Ситтель включена в антироссийские санкционные списки ЕС.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала