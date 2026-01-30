https://1prime.ru/20260130/sliyanie-867051938.html

Власти Абу-Даби объявили о слиянии двух государственных инвестхолдингов

2026-01-30T16:42+0300

ДУБАЙ, 30 янв - ПРАЙМ. Правительство Абу-Даби объявило о слиянии государственных холдинговых компаний ADQ и L'IMAD на основе последней, сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office. "Высший совет по финансовым и экономическим вопросам (ВССЭА) принял постановление о консолидации активов и инвестиций компании L'IMAD Holding (L'IMAD) и группы компаний Abu Dhabi Developmental Holding Group (ADQ) под эгидой L'IMAD", - говорится в заявлении пресс-службы. Совет директоров нового государственного холдинга L'IMAD во главе с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном был сформирован в начале января. Отмечается, что целью слияния ADQ и L'IMAD является создание "мощного суверенного инвестиционного центра с диверсифицированной базой активов, поддерживающего политику правительства Абу-Даби в области устойчивых инвестиций и способствующего ускоренному экономическому развитию Абу-Даби и ОАЭ". Инвестиционный портфель L'IMAD будет включать в себя 25 инвестиционных компаний и платформ, а также более 250 дочерних предприятий, включая энергетическую компанию TAQA, авиакомпанию Etihad Airways, железнодорожного оператора Etihad Rail, оператора портов Abu Dhabi Ports, девелоперскую компанию Modon Properties и другие, отмечает Abu Dhabi Media Office. Высший совет по финансовым и экономическим вопросам Абу-Даби контролирует основные суверенные инвестиционные фонды эмирата, а именно Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIA), инвестиционную компанию Mubadala и холдинговую компанию L'IMAD, а также национальную нефтяную компанию Абу-Даби (ADNOC).

абу-даби

2026

Новости

