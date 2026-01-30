https://1prime.ru/20260130/sliyanie-867051938.html
Власти Абу-Даби объявили о слиянии двух государственных инвестхолдингов
Власти Абу-Даби объявили о слиянии двух государственных инвестхолдингов - 30.01.2026, ПРАЙМ
Власти Абу-Даби объявили о слиянии двух государственных инвестхолдингов
Правительство Абу-Даби объявило о слиянии государственных холдинговых компаний ADQ и L'IMAD на основе последней, сообщает пресс-служба правительства столичного... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T16:42+0300
2026-01-30T16:42+0300
2026-01-30T16:42+0300
экономика
бизнес
абу-даби
мухаммед аль нахайян
mubadala
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/89/842528913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_324e4fe6f8f55dbd899de33f5808ef21.jpg
ДУБАЙ, 30 янв - ПРАЙМ. Правительство Абу-Даби объявило о слиянии государственных холдинговых компаний ADQ и L'IMAD на основе последней, сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office. "Высший совет по финансовым и экономическим вопросам (ВССЭА) принял постановление о консолидации активов и инвестиций компании L'IMAD Holding (L'IMAD) и группы компаний Abu Dhabi Developmental Holding Group (ADQ) под эгидой L'IMAD", - говорится в заявлении пресс-службы. Совет директоров нового государственного холдинга L'IMAD во главе с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном был сформирован в начале января. Отмечается, что целью слияния ADQ и L'IMAD является создание "мощного суверенного инвестиционного центра с диверсифицированной базой активов, поддерживающего политику правительства Абу-Даби в области устойчивых инвестиций и способствующего ускоренному экономическому развитию Абу-Даби и ОАЭ". Инвестиционный портфель L'IMAD будет включать в себя 25 инвестиционных компаний и платформ, а также более 250 дочерних предприятий, включая энергетическую компанию TAQA, авиакомпанию Etihad Airways, железнодорожного оператора Etihad Rail, оператора портов Abu Dhabi Ports, девелоперскую компанию Modon Properties и другие, отмечает Abu Dhabi Media Office. Высший совет по финансовым и экономическим вопросам Абу-Даби контролирует основные суверенные инвестиционные фонды эмирата, а именно Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIA), инвестиционную компанию Mubadala и холдинговую компанию L'IMAD, а также национальную нефтяную компанию Абу-Даби (ADNOC).
https://1prime.ru/20260129/minekonomiki-867024089.html
абу-даби
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/89/842528913_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_305552b2bdc9d133d5e250ef035ade59.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, абу-даби, мухаммед аль нахайян, mubadala
Экономика, Бизнес, Абу-Даби, Мухаммед Аль Нахайян, Mubadala
Власти Абу-Даби объявили о слиянии двух государственных инвестхолдингов
Правительство Абу-Даби объявило о слиянии государственных холдинговых компаний AD и L'IMAD
ДУБАЙ, 30 янв - ПРАЙМ.
Правительство Абу-Даби объявило о слиянии государственных холдинговых компаний ADQ и L'IMAD на основе последней, сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office
.
"Высший совет по финансовым и экономическим вопросам (ВССЭА) принял постановление о консолидации активов и инвестиций компании L'IMAD Holding (L'IMAD) и группы компаний Abu Dhabi Developmental Holding Group (ADQ) под эгидой L'IMAD", - говорится в заявлении пресс-службы.
Совет директоров нового государственного холдинга L'IMAD во главе с наследным принцем Абу-Даби
Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном
был сформирован в начале января.
Отмечается, что целью слияния ADQ и L'IMAD является создание "мощного суверенного инвестиционного центра с диверсифицированной базой активов, поддерживающего политику правительства Абу-Даби в области устойчивых инвестиций и способствующего ускоренному экономическому развитию Абу-Даби и ОАЭ".
Инвестиционный портфель L'IMAD будет включать в себя 25 инвестиционных компаний и платформ, а также более 250 дочерних предприятий, включая энергетическую компанию TAQA, авиакомпанию Etihad Airways, железнодорожного оператора Etihad Rail, оператора портов Abu Dhabi Ports, девелоперскую компанию Modon Properties и другие, отмечает Abu Dhabi Media Office.
Высший совет по финансовым и экономическим вопросам Абу-Даби контролирует основные суверенные инвестиционные фонды эмирата, а именно Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIA), инвестиционную компанию Mubadala
и холдинговую компанию L'IMAD, а также национальную нефтяную компанию Абу-Даби (ADNOC).
Товарооборот России и ОАЭ в 2025 году обновил исторический максимум