"Самбери" будет сдерживать рост цен на соцпродукты в Хабаровском крае
"Самбери" будет сдерживать рост цен на соцпродукты в Хабаровском крае - 30.01.2026, ПРАЙМ
"Самбери" будет сдерживать рост цен на соцпродукты в Хабаровском крае
Торговая сеть "Самбери" (входит в группу компаний "Магнит") будет сдерживать рост цен на социально значимые продукты в Хабаровском крае, подписано... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T12:44+0300
2026-01-30T12:44+0300
2026-01-30T12:44+0300
бизнес
хабаровский край
дальний восток
приморский край
магнит
минпромторг
ХАБАРОВСК, 30 янв - ПРАЙМ. Торговая сеть "Самбери" (входит в группу компаний "Магнит") будет сдерживать рост цен на социально значимые продукты в Хабаровском крае, подписано соответствующее соглашение, сообщает розничная сеть на официальном сайте. "Розничная сеть "Самбери" и министерство промышленности и торговли Хабаровского края подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере реализации мер по стабилизации цен на определенные категории товаров. Впервые подобное соглашение было заключено с Минпромторгом региона в начале 2024 года. "Самбери" стала крупнейшим его участником среди розничных сетей", - говорится в сообщении. Согласно документу, "Самбери" добровольно взяла на себя обязательства по сдерживанию роста розничных цен на социально значимые категории товаров. В этот перечень вошли яйца категории 2С, весовые сахар-песок, макаронные изделия, рис, гречневая крупа и подсолнечное масло. "Самбери" – крупнейшая розничная сеть на Дальнем Востоке. Торговая сеть представлена в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. В 2024 году "Самбери" стала частью группы компаний "Магнит".
хабаровский край
дальний восток
приморский край
