Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы ФРС
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост главы ФРС. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T16:03+0300
мировая экономика
сша
азия
дональд трамп
джером пауэлл
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост главы ФРС. "Я рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя совета управляющих Федеральной резервной системы... Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из великих председателей ФРС, а может быть, и как лучший", - написал президент в соцсети Truth Social. Уорш был членом совета управляющих ФРС с февраля 2006 по март 2011 года. При этом он стал самым молодым членом совета - на тот момент ему было 35 лет. Также он представлял ФРС в "Большой двадцатке" и был представителем совета регулятора в Азии. Более того, Уорш также работал в роли советника президента США по вопросам экономической политики и возглавлял национальный экономический совет Белого дома. У него есть дипломы по экономике и юриспруденции Стэнфорда и Гарварда. Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая 2026 года. Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку.
сша
азия
Новости
ru-RU
