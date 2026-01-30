https://1prime.ru/20260130/ssha-867056823.html

США объявят о создании резерва критически важных минералов, заявил Бургум

США объявят о создании резерва критически важных минералов, заявил Бургум - 30.01.2026, ПРАЙМ

США объявят о создании резерва критически важных минералов, заявил Бургум

Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшее время объявит о создании стратегического резерва критически важных минералов, чтобы усилить позиции США | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T18:12+0300

2026-01-30T18:12+0300

2026-01-30T18:12+0300

мировая экономика

сша

китай

австралия

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_3f907c47a877b581e168b38ef5b732e9.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшее время объявит о создании стратегического резерва критически важных минералов, чтобы усилить позиции США в конкуренции с Китаем в этом секторе экономики, заявил министр внутренних дел США Даг Бургум, который отвечает за управление природными ресурсами страны. "Мы вскоре объявим о создании в США стратегического резерва критических минералов", - сообщил Бургум в эфире телеканала Fox Business. Бургум также заявил, что США уже заключили соглашения с рядом стран, в том числе Австралией, Японией, Южной Кореей, Таиландом и Саудовской Аравией, формируя торговый блок без участия Китая для создания новых рынков и накопления стратегических резервов критически важных минералов. Ранее в январе в конгресс США был внесен двухпартийный и двухпалатный законопроект SECURE Minerals Act, инициированный сенаторами Джин Шахин и Тоддом Янгом, который предусматривает создание стратегического резерва минералов и инвестиции в размере 2,5 миллиарда долларов для укрепления цепочек поставок критически важных элементов и снижения зависимости США от Китая.

https://1prime.ru/20260112/avstraliya-866414824.html

сша

китай

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай, австралия, дональд трамп