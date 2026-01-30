https://1prime.ru/20260130/ssha-867056823.html
США объявят о создании резерва критически важных минералов, заявил Бургум
США объявят о создании резерва критически важных минералов, заявил Бургум - 30.01.2026, ПРАЙМ
США объявят о создании резерва критически важных минералов, заявил Бургум
Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшее время объявит о создании стратегического резерва критически важных минералов, чтобы усилить позиции США | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T18:12+0300
2026-01-30T18:12+0300
2026-01-30T18:12+0300
мировая экономика
сша
китай
австралия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_3f907c47a877b581e168b38ef5b732e9.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшее время объявит о создании стратегического резерва критически важных минералов, чтобы усилить позиции США в конкуренции с Китаем в этом секторе экономики, заявил министр внутренних дел США Даг Бургум, который отвечает за управление природными ресурсами страны. "Мы вскоре объявим о создании в США стратегического резерва критических минералов", - сообщил Бургум в эфире телеканала Fox Business. Бургум также заявил, что США уже заключили соглашения с рядом стран, в том числе Австралией, Японией, Южной Кореей, Таиландом и Саудовской Аравией, формируя торговый блок без участия Китая для создания новых рынков и накопления стратегических резервов критически важных минералов. Ранее в январе в конгресс США был внесен двухпартийный и двухпалатный законопроект SECURE Minerals Act, инициированный сенаторами Джин Шахин и Тоддом Янгом, который предусматривает создание стратегического резерва минералов и инвестиции в размере 2,5 миллиарда долларов для укрепления цепочек поставок критически важных элементов и снижения зависимости США от Китая.
https://1prime.ru/20260112/avstraliya-866414824.html
сша
китай
австралия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_1d9f92aa186b896741b6041878cf8e57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, китай, австралия, дональд трамп
Мировая экономика, США, КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, Дональд Трамп
США объявят о создании резерва критически важных минералов, заявил Бургум
Бургум: США вскоре объявят о создании стратегического резерва критических минералов