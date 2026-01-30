Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США объявят о создании резерва критически важных минералов, заявил Бургум - 30.01.2026
США объявят о создании резерва критически важных минералов, заявил Бургум
ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшее время объявит о создании стратегического резерва критически важных минералов, чтобы усилить позиции США в конкуренции с Китаем в этом секторе экономики, заявил министр внутренних дел США Даг Бургум, который отвечает за управление природными ресурсами страны. "Мы вскоре объявим о создании в США стратегического резерва критических минералов", - сообщил Бургум в эфире телеканала Fox Business. Бургум также заявил, что США уже заключили соглашения с рядом стран, в том числе Австралией, Японией, Южной Кореей, Таиландом и Саудовской Аравией, формируя торговый блок без участия Китая для создания новых рынков и накопления стратегических резервов критически важных минералов. Ранее в январе в конгресс США был внесен двухпартийный и двухпалатный законопроект SECURE Minerals Act, инициированный сенаторами Джин Шахин и Тоддом Янгом, который предусматривает создание стратегического резерва минералов и инвестиции в размере 2,5 миллиарда долларов для укрепления цепочек поставок критически важных элементов и снижения зависимости США от Китая.
18:12 30.01.2026
 
США объявят о создании резерва критически важных минералов, заявил Бургум

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшее время объявит о создании стратегического резерва критически важных минералов, чтобы усилить позиции США в конкуренции с Китаем в этом секторе экономики, заявил министр внутренних дел США Даг Бургум, который отвечает за управление природными ресурсами страны.
"Мы вскоре объявим о создании в США стратегического резерва критических минералов", - сообщил Бургум в эфире телеканала Fox Business.
Бургум также заявил, что США уже заключили соглашения с рядом стран, в том числе Австралией, Японией, Южной Кореей, Таиландом и Саудовской Аравией, формируя торговый блок без участия Китая для создания новых рынков и накопления стратегических резервов критически важных минералов.
Ранее в январе в конгресс США был внесен двухпартийный и двухпалатный законопроект SECURE Minerals Act, инициированный сенаторами Джин Шахин и Тоддом Янгом, который предусматривает создание стратегического резерва минералов и инвестиции в размере 2,5 миллиарда долларов для укрепления цепочек поставок критически важных элементов и снижения зависимости США от Китая.
В Австралии создадут стратегический резерв критически важных минералов
12 января, 20:43
