США ввели санкции против семи иранцев
2026-01-30T19:01+0300
политика
ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. США ввели санкции против семи иранцев и двух зарегистрированных в Лондоне организаций, сообщает американский минфин. В связанные с Ираном санкционные списки попали семь человек, несколько из них названы руководством Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинциях страны, один - начальником разведки. В списках также две зарегистрированные в Лондоне организации.
