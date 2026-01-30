Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. США ввели санкции против семи иранцев и двух зарегистрированных в Лондоне организаций, сообщает американский минфин. В связанные с Ираном санкционные списки попали семь человек, несколько из них названы руководством Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинциях страны, один - начальником разведки. В списках также две зарегистрированные в Лондоне организации.
мировая экономика, лондон, сша, иран
Политика, Мировая экономика, ЛОНДОН, США, ИРАН
19:01 30.01.2026
 
США ввели санкции против семи иранцев

США ввели санкции против семи иранских и двух зарегистрированных в Лондоне организаций

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. США ввели санкции против семи иранцев и двух зарегистрированных в Лондоне организаций, сообщает американский минфин.
В связанные с Ираном санкционные списки попали семь человек, несколько из них названы руководством Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинциях страны, один - начальником разведки.
В списках также две зарегистрированные в Лондоне организации.
