Фондовые индексы США снижаются на фоне новостей о потенциальном главе ФРС - 30.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются на фоне новостей о потенциальном главе ФРС
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в пятницу вечером на фоне корпоративных отчетностей и новостей о потенциальном кандидате на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.29 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,89% - до 48 634,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,62%, до 23 537,52 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,52%, до 6 932,9 пункта. Аналитики анализирует потенциальную кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает на пост главы ФРС кандидатуру бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша. "Выбор Уорша должен помочь стабилизировать доллар и уменьшить, хотя и не устранить, ... риск глубокого затяжного ослабления доллара", - приводит агентство Блумберг слова эксперта фирмы Evercore Кришны Гухи (Krishna Guha). "Однако мы не советуем чрезмерно увлекаться ставками на жесткую позицию Уорша - и даже видим некоторый риск резких колебаний. Мы видим в Уорше прагматика, а не идеологического "ястреба", - отметила Гуха. Аналитики также оценивают корпоративные данные. Чистая прибыль американской компании Apple за первый квартал 2025-2026 финансового года, завершившегося 27 декабря, увеличилась на 16% в годовом выражении и достигла 42,097 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Акции Apple дешевеют на 0,57%. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на головную компанию, в прошлом году упала на 14,4%, до 28,844 миллиарда долларов, а Chevron - на 30,4%, до 12,299 миллиарда долларов. Бумаги ExxonMobil снижаются на 0,44%, а акции Chevron - дорожают на 1,9%. Акции Visa дешевеют на 2,92%, несмотря на публикацию сильного отчета за первый квартал текущего фингода.
19:48 30.01.2026
 
Фондовые индексы США снижаются на фоне новостей о потенциальном главе ФРС

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в пятницу вечером на фоне корпоративных отчетностей и новостей о потенциальном кандидате на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 19.29 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,89% - до 48 634,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,62%, до 23 537,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,52%, до 6 932,9 пункта.
Аналитики анализирует потенциальную кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает на пост главы ФРС кандидатуру бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша.
"Выбор Уорша должен помочь стабилизировать доллар и уменьшить, хотя и не устранить, ... риск глубокого затяжного ослабления доллара", - приводит агентство Блумберг слова эксперта фирмы Evercore Кришны Гухи (Krishna Guha).
"Однако мы не советуем чрезмерно увлекаться ставками на жесткую позицию Уорша - и даже видим некоторый риск резких колебаний. Мы видим в Уорше прагматика, а не идеологического "ястреба", - отметила Гуха.
Аналитики также оценивают корпоративные данные.
Чистая прибыль американской компании Apple за первый квартал 2025-2026 финансового года, завершившегося 27 декабря, увеличилась на 16% в годовом выражении и достигла 42,097 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Акции Apple дешевеют на 0,57%.
Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на головную компанию, в прошлом году упала на 14,4%, до 28,844 миллиарда долларов, а Chevron - на 30,4%, до 12,299 миллиарда долларов. Бумаги ExxonMobil снижаются на 0,44%, а акции Chevron - дорожают на 1,9%.
Акции Visa дешевеют на 2,92%, несмотря на публикацию сильного отчета за первый квартал текущего фингода.
