Фондовые индексы США снижаются на фоне новостей о потенциальном главе ФРС
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в пятницу вечером на фоне корпоративных отчетностей и новостей о потенциальном кандидате на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
Аналитики анализирует потенциальную кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает на пост главы ФРС кандидатуру бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша.
"Выбор Уорша должен помочь стабилизировать доллар и уменьшить, хотя и не устранить, ... риск глубокого затяжного ослабления доллара", - приводит агентство Блумберг слова эксперта фирмы Evercore Кришны Гухи (Krishna Guha).
"Однако мы не советуем чрезмерно увлекаться ставками на жесткую позицию Уорша - и даже видим некоторый риск резких колебаний. Мы видим в Уорше прагматика, а не идеологического "ястреба", - отметила Гуха.
Аналитики также оценивают корпоративные данные.
Чистая прибыль американской компании Apple за первый квартал 2025-2026 финансового года, завершившегося 27 декабря, увеличилась на 16% в годовом выражении и достигла 42,097 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Акции Apple дешевеют на 0,57%.
Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на головную компанию, в прошлом году упала на 14,4%, до 28,844 миллиарда долларов, а Chevron - на 30,4%, до 12,299 миллиарда долларов. Бумаги ExxonMobil снижаются на 0,44%, а акции Chevron - дорожают на 1,9%.
Акции Visa дешевеют на 2,92%, несмотря на публикацию сильного отчета за первый квартал текущего фингода.