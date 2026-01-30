Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США впервые за два года поставили в Россию трикотаж - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/statsluzhba-867044834.html
США впервые за два года поставили в Россию трикотаж
США впервые за два года поставили в Россию трикотаж - 30.01.2026, ПРАЙМ
США впервые за два года поставили в Россию трикотаж
США в ноябре возобновили поставки трикотажных тканей на российский рынок, которых не было более чем два года, выяснило РИА Новости по данным американской... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T12:43+0300
2026-01-30T12:43+0300
бизнес
россия
сша
мексика
никарагуа
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. США в ноябре возобновили поставки трикотажных тканей на российский рынок, которых не было более чем два года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в ноябре Штаты экспортировали в Россию трикотажа на 12,6 тысячи долларов. Согласно представленным данным, это были именно трикотажные полотна машинного или ручного вязания из синтетических окрашенных нитей. В последний раз американские компании поставляли трикотаж в Россию в апреле 2023 года - сразу на 422,2 тысячи долларов. По итогам января-ноября больше всего трикотажа в США купили Мексика (на 258,5 миллиона долларов), Никарагуа (на 66,3 миллиона) и Доминикана (на 60,6 миллиона долларов). Также в пятёрку крупнейших покупателей вошли Гватемала (на 53,5 миллиона долларов) и Гондурас (на 51,6 миллиона).
сша
мексика
никарагуа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сша, мексика, никарагуа
Бизнес, РОССИЯ, США, МЕКСИКА, Никарагуа
12:43 30.01.2026
 
США впервые за два года поставили в Россию трикотаж

США спустя два года возобновили поставки трикотажа в Россию

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Американский флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. США в ноябре возобновили поставки трикотажных тканей на российский рынок, которых не было более чем два года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в ноябре Штаты экспортировали в Россию трикотажа на 12,6 тысячи долларов. Согласно представленным данным, это были именно трикотажные полотна машинного или ручного вязания из синтетических окрашенных нитей.
В последний раз американские компании поставляли трикотаж в Россию в апреле 2023 года - сразу на 422,2 тысячи долларов.
По итогам января-ноября больше всего трикотажа в США купили Мексика (на 258,5 миллиона долларов), Никарагуа (на 66,3 миллиона) и Доминикана (на 60,6 миллиона долларов). Также в пятёрку крупнейших покупателей вошли Гватемала (на 53,5 миллиона долларов) и Гондурас (на 51,6 миллиона).
 
БизнесРОССИЯСШАМЕКСИКАНикарагуа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала