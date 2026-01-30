США впервые за два года поставили в Россию трикотаж

https://1prime.ru/20260130/statsluzhba-867044834.html
2026-01-30T12:43+0300
бизнес
россия
сша
мексика
никарагуа
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. США в ноябре возобновили поставки трикотажных тканей на российский рынок, которых не было более чем два года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в ноябре Штаты экспортировали в Россию трикотажа на 12,6 тысячи долларов. Согласно представленным данным, это были именно трикотажные полотна машинного или ручного вязания из синтетических окрашенных нитей. В последний раз американские компании поставляли трикотаж в Россию в апреле 2023 года - сразу на 422,2 тысячи долларов. По итогам января-ноября больше всего трикотажа в США купили Мексика (на 258,5 миллиона долларов), Никарагуа (на 66,3 миллиона) и Доминикана (на 60,6 миллиона долларов). Также в пятёрку крупнейших покупателей вошли Гватемала (на 53,5 миллиона долларов) и Гондурас (на 51,6 миллиона).
