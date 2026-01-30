Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя максимальная ставка по накопительному счету снизилась до 15,61% - 30.01.2026, ПРАЙМ
Средняя максимальная ставка по накопительному счету снизилась до 15,61%
Средняя максимальная ставка по накопительному счету снизилась до 15,61% - 30.01.2026, ПРАЙМ
Средняя максимальная ставка по накопительному счету снизилась до 15,61%
Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках РФ по объему средств населения в январе 2026 года снизилась на 0,45 процентного... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T16:09+0300
2026-01-30T16:09+0300
экономика
финансы
банки
рф
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках РФ по объему средств населения в январе 2026 года снизилась на 0,45 процентного пункта, до 15,61% годовых, сообщает пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги". "Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения в январе 2026 года снизилась на 0,45 процентного пункта, до 15,61% годовых. Средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода и\или без дополнительных условий, снизилась на 0,34 процентного пункта, до 9,19%", - говорится в сообщении. За месяц доходность накопительных счетов снизилась в восьми банках из топ-20, в одном она повысилась, отмечается в сообщении. Согласно данным финансового маркетплейса, диапазон снижения составил до 1,5 процентного пункта в зависимости от банка, а рост зафиксирован в пределах 0,5 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банках на конец января 2026 года осталась на уровне 18%.
рф
финансы, банки, рф
Экономика, Финансы, Банки, РФ
16:09 30.01.2026
 
Средняя максимальная ставка по накопительному счету снизилась до 15,61%

В России средняя максимальная ставка по накопительному счету в снизилась до 15,61%

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках РФ по объему средств населения в январе 2026 года снизилась на 0,45 процентного пункта, до 15,61% годовых, сообщает пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги".
"Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения в январе 2026 года снизилась на 0,45 процентного пункта, до 15,61% годовых. Средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода и\или без дополнительных условий, снизилась на 0,34 процентного пункта, до 9,19%", - говорится в сообщении.
За месяц доходность накопительных счетов снизилась в восьми банках из топ-20, в одном она повысилась, отмечается в сообщении.
Согласно данным финансового маркетплейса, диапазон снижения составил до 1,5 процентного пункта в зависимости от банка, а рост зафиксирован в пределах 0,5 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банках на конец января 2026 года осталась на уровне 18%.
ЭкономикаФинансыБанкиРФ
 
 
