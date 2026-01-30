https://1prime.ru/20260130/stavka-867050430.html

Средняя максимальная ставка по накопительному счету снизилась до 15,61%

Средняя максимальная ставка по накопительному счету снизилась до 15,61% - 30.01.2026, ПРАЙМ

Средняя максимальная ставка по накопительному счету снизилась до 15,61%

Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках РФ по объему средств населения в январе 2026 года снизилась на 0,45 процентного... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T16:09+0300

2026-01-30T16:09+0300

2026-01-30T16:09+0300

экономика

финансы

банки

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b307da70980d77b3fda7e1785ab56b80.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках РФ по объему средств населения в январе 2026 года снизилась на 0,45 процентного пункта, до 15,61% годовых, сообщает пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги". "Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения в январе 2026 года снизилась на 0,45 процентного пункта, до 15,61% годовых. Средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода и\или без дополнительных условий, снизилась на 0,34 процентного пункта, до 9,19%", - говорится в сообщении. За месяц доходность накопительных счетов снизилась в восьми банках из топ-20, в одном она повысилась, отмечается в сообщении. Согласно данным финансового маркетплейса, диапазон снижения составил до 1,5 процентного пункта в зависимости от банка, а рост зафиксирован в пределах 0,5 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банках на конец января 2026 года осталась на уровне 18%.

https://1prime.ru/20260130/ruonia-867047444.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф