Жительсница Ставрополья выиграла почти 47 миллионов рублей в лотерею

2026-01-30T07:37+0300
2026-01-30T07:37+0300
2026-01-30T07:56+0300
бизнес
россия
рф
минфин рф
минфин
столото
Жительница Ставрополья выиграла почти 47 миллионов рублей в лотерею "Золотая подкова"
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Жительница Ставропольского края Елена купила десять билетов для участия в лотерее "Золотая подкова" и выиграла почти 47 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"По результатам розыгрыша совокупная сумма выигрыша победительницы из Ставрополья составила 46 616 305 рублей", - рассказали в пресс-службе.
"Я не рассчитывала выиграть именно в эту лотерею. Покупала билеты в мобильном приложении "Столото", уже в конце увидела "Золотую подкову" и купила заодно 10 билетов", - рассказала победительница.
При этом муж Елены - давний поклонник лотереи "Спортлото", добавили в пресс-службе. В его окружении был не один счастливчик, кому удавалось выиграть крупные призы в лотерею в советское временя, к примеру, автомобиль "Волга ГАЗ 24-10" или денежные призы до 2,5 тысячи рублей.
Часть выигрыша Елена с мужем направят на помощь близким, остальные средства положат на вклад под проценты, рассказал оператор лотерей.