Жительсница Ставрополья выиграла почти 47 миллионов рублей в лотерею
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Жительница Ставропольского края Елена купила десять билетов для участия в лотерее "Золотая подкова" и выиграла почти 47 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. "По результатам розыгрыша совокупная сумма выигрыша победительницы из Ставрополья составила 46 616 305 рублей", - рассказали в пресс-службе. "Я не рассчитывала выиграть именно в эту лотерею. Покупала билеты в мобильном приложении "Столото", уже в конце увидела "Золотую подкову" и купила заодно 10 билетов", - рассказала победительница. При этом муж Елены - давний поклонник лотереи "Спортлото", добавили в пресс-службе. В его окружении был не один счастливчик, кому удавалось выиграть крупные призы в лотерею в советское временя, к примеру, автомобиль "Волга ГАЗ 24-10" или денежные призы до 2,5 тысячи рублей. Часть выигрыша Елена с мужем направят на помощь близким, остальные средства положат на вклад под проценты, рассказал оператор лотерей.
07:37 30.01.2026 (обновлено: 07:56 30.01.2026)
 
Жительсница Ставрополья выиграла почти 47 миллионов рублей в лотерею

Жительница Ставрополья выиграла почти 47 миллионов рублей в лотерею "Золотая подкова"

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Жительница Ставропольского края Елена купила десять билетов для участия в лотерее "Золотая подкова" и выиграла почти 47 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"По результатам розыгрыша совокупная сумма выигрыша победительницы из Ставрополья составила 46 616 305 рублей", - рассказали в пресс-службе.
"Я не рассчитывала выиграть именно в эту лотерею. Покупала билеты в мобильном приложении "Столото", уже в конце увидела "Золотую подкову" и купила заодно 10 билетов", - рассказала победительница.
При этом муж Елены - давний поклонник лотереи "Спортлото", добавили в пресс-службе. В его окружении был не один счастливчик, кому удавалось выиграть крупные призы в лотерею в советское временя, к примеру, автомобиль "Волга ГАЗ 24-10" или денежные призы до 2,5 тысячи рублей.
Часть выигрыша Елена с мужем направят на помощь близким, остальные средства положат на вклад под проценты, рассказал оператор лотерей.
 
Заголовок открываемого материала