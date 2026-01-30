https://1prime.ru/20260130/stavropolka-867035867.html

Жительсница Ставрополья выиграла почти 47 миллионов рублей в лотерею

Жительсница Ставрополья выиграла почти 47 миллионов рублей в лотерею - 30.01.2026, ПРАЙМ

Жительсница Ставрополья выиграла почти 47 миллионов рублей в лотерею

Жительница Ставропольского края Елена купила десять билетов для участия в лотерее "Золотая подкова" и выиграла почти 47 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T07:37+0300

2026-01-30T07:37+0300

2026-01-30T07:56+0300

бизнес

россия

рф

минфин рф

минфин

столото

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867035867.jpg?1769748985

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Жительница Ставропольского края Елена купила десять билетов для участия в лотерее "Золотая подкова" и выиграла почти 47 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. "По результатам розыгрыша совокупная сумма выигрыша победительницы из Ставрополья составила 46 616 305 рублей", - рассказали в пресс-службе. "Я не рассчитывала выиграть именно в эту лотерею. Покупала билеты в мобильном приложении "Столото", уже в конце увидела "Золотую подкову" и купила заодно 10 билетов", - рассказала победительница. При этом муж Елены - давний поклонник лотереи "Спортлото", добавили в пресс-службе. В его окружении был не один счастливчик, кому удавалось выиграть крупные призы в лотерею в советское временя, к примеру, автомобиль "Волга ГАЗ 24-10" или денежные призы до 2,5 тысячи рублей. Часть выигрыша Елена с мужем направят на помощь близким, остальные средства положат на вклад под проценты, рассказал оператор лотерей.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, минфин рф, минфин, столото