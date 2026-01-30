Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд рассмотрит дело о поставке бортового питания авиакомпании "Россия" - 30.01.2026
Суд рассмотрит дело о поставке бортового питания авиакомпании "Россия"
Суд рассмотрит дело о поставке бортового питания авиакомпании "Россия" - 30.01.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит дело о поставке бортового питания авиакомпании "Россия"
Арбитражный суд Амурской области рассмотрит дело о поставке бортового питания АО "Аэромар-ДВ" авиакомпании "Россия", 92 пассажиров которой на рейсе... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T07:13+0300
2026-01-30T07:19+0300
бизнес
россия
экономика
амурская область
благовещенск
авиакомпания россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867034905.jpg?1769746779
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Амурской области рассмотрит дело о поставке бортового питания АО "Аэромар-ДВ" авиакомпании "Россия", 92 пассажиров которой на рейсе "Благовещенск - Южно-Сахалинск" накормили просроченными батончиками, сообщает пресс-служба суда. С заявлением в Санкт-Петербургскую транспортную прокуратуру обратилась пассажирка, летевшая 11 октября 2025 года рейсом сообщением "Благовещенск - Южно-Сахалинск". "Проверкой установлено, что АО "Аэромар-ДВ" на основании договора, заключенного с АО "Авиакомпания Россия", выступало поставщиком бортового питания на данный рейс, где 92 пассажирам было предоставлено питание с истекшим сроком годности на дату выполнения рейса. Между тем, срок годности злаковых батончиков, предлагаемых пассажирам рейса для приема в пищу, истек еще в июле 2024 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что продукцию приняли на рейс в аэропорту Благовещенска по накладным, срок годности в которых прописан не был. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура просит привлечь к административной ответственности поставщика бортового питания за предоставление продуктов с истекшим сроком годности. Заявление направлено в Арбитражный суд Амурской области. Предварительное судебное заседание пройдёт 2 февраля. За нарушение требований технических регламентов, обязательных требований к продукции, процессам ее хранения, перевозки, реализации, юридические лица несут ответственность в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
амурская область
благовещенск
бизнес, россия, амурская область, благовещенск, авиакомпания россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Амурская область, Благовещенск, авиакомпания Россия
07:13 30.01.2026 (обновлено: 07:19 30.01.2026)
 
Суд рассмотрит дело о поставке бортового питания авиакомпании "Россия"

Пассажиров рейса "Благовещенск — Южно-Сахалинск" накормили просроченными батончиками

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Амурской области рассмотрит дело о поставке бортового питания АО "Аэромар-ДВ" авиакомпании "Россия", 92 пассажиров которой на рейсе "Благовещенск - Южно-Сахалинск" накормили просроченными батончиками, сообщает пресс-служба суда.
С заявлением в Санкт-Петербургскую транспортную прокуратуру обратилась пассажирка, летевшая 11 октября 2025 года рейсом сообщением "Благовещенск - Южно-Сахалинск".
"Проверкой установлено, что АО "Аэромар-ДВ" на основании договора, заключенного с АО "Авиакомпания Россия", выступало поставщиком бортового питания на данный рейс, где 92 пассажирам было предоставлено питание с истекшим сроком годности на дату выполнения рейса. Между тем, срок годности злаковых батончиков, предлагаемых пассажирам рейса для приема в пищу, истек еще в июле 2024 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что продукцию приняли на рейс в аэропорту Благовещенска по накладным, срок годности в которых прописан не был.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура просит привлечь к административной ответственности поставщика бортового питания за предоставление продуктов с истекшим сроком годности. Заявление направлено в Арбитражный суд Амурской области. Предварительное судебное заседание пройдёт 2 февраля.
За нарушение требований технических регламентов, обязательных требований к продукции, процессам ее хранения, перевозки, реализации, юридические лица несут ответственность в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
 
