Суд рассмотрит дело о поставке бортового питания авиакомпании "Россия"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Амурской области рассмотрит дело о поставке бортового питания АО "Аэромар-ДВ" авиакомпании "Россия", 92 пассажиров которой на рейсе "Благовещенск - Южно-Сахалинск" накормили просроченными батончиками, сообщает пресс-служба суда. С заявлением в Санкт-Петербургскую транспортную прокуратуру обратилась пассажирка, летевшая 11 октября 2025 года рейсом сообщением "Благовещенск - Южно-Сахалинск". "Проверкой установлено, что АО "Аэромар-ДВ" на основании договора, заключенного с АО "Авиакомпания Россия", выступало поставщиком бортового питания на данный рейс, где 92 пассажирам было предоставлено питание с истекшим сроком годности на дату выполнения рейса. Между тем, срок годности злаковых батончиков, предлагаемых пассажирам рейса для приема в пищу, истек еще в июле 2024 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что продукцию приняли на рейс в аэропорту Благовещенска по накладным, срок годности в которых прописан не был. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура просит привлечь к административной ответственности поставщика бортового питания за предоставление продуктов с истекшим сроком годности. Заявление направлено в Арбитражный суд Амурской области. Предварительное судебное заседание пройдёт 2 февраля. За нарушение требований технических регламентов, обязательных требований к продукции, процессам ее хранения, перевозки, реализации, юридические лица несут ответственность в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
