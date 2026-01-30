Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Т-Инвестиции" ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 10% - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/t-investitsija-867028634.html
"Т-Инвестиции" ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 10%
"Т-Инвестиции" ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 10% - 30.01.2026, ПРАЙМ
"Т-Инвестиции" ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 10%
"Т-Инвестиции" ожидают в 2026 году снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 10%, инфляции – до 4,5%, а курс доллара на конец года – на уровне 94,5 рубля, это поможет... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T00:18+0300
2026-01-30T00:18+0300
финансы
рф
банк россия
банк россии
фнб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867028634.jpg?1769721521
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. "Т-Инвестиции" ожидают в 2026 году снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 10%, инфляции – до 4,5%, а курс доллара на конец года – на уровне 94,5 рубля, это поможет экономике перейти от "управляемой посадки" к "управляемому взлету", рассказала журналистам главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец, представляя стратегию на 2026 год. "Несмотря на сложное начало года, мы ожидаем перехода от сценария "управляемой посадки экономики" к "управляемому взлету", и ключевую роль в этом сыграет политика Банка России. Между тем геополитика остается главным источником неопределенности", - сказала она. "Мы сохраняем прогноз роста ВВП в 2026 году на уровне 0,9% г/г. По итогам 2026 года устойчивая инфляция составит 4,5% г/г. К концу года ключевая ставка может снизиться до 10%, а в более консервативном — до 12-13%. Рублю в базовом сценарии на 2026 год мы прогнозируем ослабление, хотя и более умеренное, чем ожидали ранее: в среднем по году - около 90 рублей за доллар и 94,5 рубля к концу года", - сказала она. Давление на рубль будут оказывать такие факторы: стагнация экспортной выручки на фоне более низких цен на нефть; постепенное восстановление импорта после затяжной паузы; снижение ключевой ставки; сокращение операций Банка России по продаже валюты в рамках зеркалирования ФНБ, считает Донец.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф, банк россия, банк россии, фнб
Финансы, РФ, банк Россия, Банк России, ФНБ
00:18 30.01.2026
 
"Т-Инвестиции" ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 10%

"Т-Инвестиции" ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 10%, инфляции — до 4,5%

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. "Т-Инвестиции" ожидают в 2026 году снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 10%, инфляции – до 4,5%, а курс доллара на конец года – на уровне 94,5 рубля, это поможет экономике перейти от "управляемой посадки" к "управляемому взлету", рассказала журналистам главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец, представляя стратегию на 2026 год.
"Несмотря на сложное начало года, мы ожидаем перехода от сценария "управляемой посадки экономики" к "управляемому взлету", и ключевую роль в этом сыграет политика Банка России. Между тем геополитика остается главным источником неопределенности", - сказала она.
"Мы сохраняем прогноз роста ВВП в 2026 году на уровне 0,9% г/г. По итогам 2026 года устойчивая инфляция составит 4,5% г/г. К концу года ключевая ставка может снизиться до 10%, а в более консервативном — до 12-13%. Рублю в базовом сценарии на 2026 год мы прогнозируем ослабление, хотя и более умеренное, чем ожидали ранее: в среднем по году - около 90 рублей за доллар и 94,5 рубля к концу года", - сказала она.
Давление на рубль будут оказывать такие факторы: стагнация экспортной выручки на фоне более низких цен на нефть; постепенное восстановление импорта после затяжной паузы; снижение ключевой ставки; сокращение операций Банка России по продаже валюты в рамках зеркалирования ФНБ, считает Донец.
 
ФинансыРФбанк РоссияБанк РоссииФНБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала