"Т-Инвестиции" ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 10%
2026-01-30T00:18+0300
финансы
рф
банк россия
банк россии
фнб
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. "Т-Инвестиции" ожидают в 2026 году снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 10%, инфляции – до 4,5%, а курс доллара на конец года – на уровне 94,5 рубля, это поможет экономике перейти от "управляемой посадки" к "управляемому взлету", рассказала журналистам главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец, представляя стратегию на 2026 год.
"Несмотря на сложное начало года, мы ожидаем перехода от сценария "управляемой посадки экономики" к "управляемому взлету", и ключевую роль в этом сыграет политика Банка России. Между тем геополитика остается главным источником неопределенности", - сказала она.
"Мы сохраняем прогноз роста ВВП в 2026 году на уровне 0,9% г/г. По итогам 2026 года устойчивая инфляция составит 4,5% г/г. К концу года ключевая ставка может снизиться до 10%, а в более консервативном — до 12-13%. Рублю в базовом сценарии на 2026 год мы прогнозируем ослабление, хотя и более умеренное, чем ожидали ранее: в среднем по году - около 90 рублей за доллар и 94,5 рубля к концу года", - сказала она.
Давление на рубль будут оказывать такие факторы: стагнация экспортной выручки на фоне более низких цен на нефть; постепенное восстановление импорта после затяжной паузы; снижение ключевой ставки; сокращение операций Банка России по продаже валюты в рамках зеркалирования ФНБ, считает Донец.
