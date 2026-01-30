В Тегеране выросли цены на продукты питания

https://1prime.ru/20260130/tegeran-867031560.html

ТЕГЕРАН, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость продуктов питания в столице Ирана выросла вдвое за последние две-три недели на фоне прошедших в стране протестов и снижения курса местной валюты, выяснило РИА Новости. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, переросли в беспорядки и акции против властей. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль. Как убедился корреспондент РИА Новости, больше всего подорожание затронуло самые важные для иранцев продукты, составляющие основу национальной кухни - рис и мясо. Одним из наиболее болезненных для иранского потребителя стал рост цен на рис. Спрос на него так высок, что его не только выращивают в Иране, но и закупают за границей. Если еще три месяца назад стандартный мешок риса стоил 8-9 миллионов риалов (около шести долларов по курсу, составлявшему на момент подготовки новостного материала), то на сегодняшний день рис на рынке можно приобрести по цене 24-30 миллионов риалов за мешок (17-21 долларов), подсчитало РИА Новости. По словам продавцов, цены будут продолжать расти, ближайшее повышение ожидается в субботу, когда в Иране начнется новая рабочая неделя. Однако на этом рост цен не остановится, уверены собеседники РИА Новости: приближается начало священного для мусульман месяца поста Рамадан, а вскоре после него - празднование нового года по иранскому календарю. Повышение цен затронуло и мясо, второй по важности продукт для местных. В начале месяца килограмм говядины можно было купить за 8 миллионов риалов (около 6 долларов), а сейчас он стоит от 15 до 30 миллионов (более 21 доллара). Цены на куриные яйца выросли в два-три раза, а цена на растительное масло за последние три недели поднялась в четыре раза. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит более 1,5 миллионов риалов.

