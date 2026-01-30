TEPCO проведет обследование внутренней части реактора АЭС "Фукусима-1"

https://1prime.ru/20260130/tepco-867034466.html

ТОКИО, 30 янв — ПРАЙМ. Японская компания TEPCO в первой половине 2026 финансового года, который начнется 1 апреля, проведет обследование внутренней части реактора, а также приступит к извлечению отработанных топливных сборок на втором энергоблоке аварийной АЭС "Фукусима-1", говорится в плане работ, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Как следует из материалов, для осмотра пространства внутри реактора планируется использовать тонкий волоконно-оптический зонд диаметром около пяти миллиметров с камерой и дозиметром. Его введут через трубопровод внутрь корпуса реактора, чтобы зафиксировать состояние конструкций в районе активной зоны и распределение радиационного фона. Полученные данные TEPCO намерена использовать при разработке технологии извлечения фрагментов расплавленного топлива. Параллельно с этим TEPCO планирует начать подготовительные работы по извлечению отработанных топливных сборок из бассейна второго энергоблока. При этом, как подчеркивается в документах, при извлечении топливных сборок будет остановлено циркуляционное охлаждение. "Остановка циркуляционной системы охлаждения бассейна выдержки и образование пара могут создать риски для работ по извлечению топливных сборок", — уточняет компания. Планы TEPCO также содержат данные по работам на первом и третьем энергоблоках. Так, на первом энергоблоке в январе была завершена установка защитного купола над зданием реактора, а извлечение топливных сборок предварительно намечено на 2027–2028 финансовые годы. Кроме этого, на февраль 2026 года запланированы работы по обследованию защитной оболочки третьего блока с использованием малогабаритного дрона. Мощное землетрясение магнитудой 9,0 в марте 2011 года на северо-востоке Японии и последовавшее за ним гигантское цунами привела к аварии на АЭС "Фукусима-1". Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. Авария на станции была признана крупнейшей после трагедии на Чернобыльской АЭС. Несмотря на работы по дезактивации, часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" ТЕРСО, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.

