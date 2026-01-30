Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Титов заявил, что сотрудничеству России и США мешает политика - 30.01.2026
Титов заявил, что сотрудничеству России и США мешает политика
2026-01-30T03:16+0300
2026-01-30T03:16+0300
ООН, 30 янв - ПРАЙМ. Сотрудничеству РФ и США, в том числе в бизнесе, сейчас мешает политика, начинаются "малые контакты", но зеленый свет еще не дан, заявил в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Политика нам мешает сотрудничать... Сейчас начинаются какие-то малые контакты, но пока еще зеленый свет не дан. Вы знаете, что есть формальные санкции, а есть, так скажем, понимание, когда люди просто дуют на холодную воду, и санкции - расширительные, когда предпочитают просто не связываться с Россией, потому сегодня такая ситуация, и на всякий случай лучше ничего не иметь", - сказал Титов в беседе с российскими журналистами, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он также допустил, что в случае, если санкции перестанут трактовать так расширительно, на российский рынок могут зайти средние сильные предприятия из США. "Поедут более крупные предприятия, ну, а потом, если будут сниматься санкции, например, в финансовых расчетах - это большой тормоз в отношениях с Америкой - но если они будут (сняты - ред.), то там уже пойдут и разговоры о конкретных контрактах, уже конкретном взаимодействии", - констатировал спецпредставитель президента.
03:16 30.01.2026
 
Титов заявил, что сотрудничеству России и США мешает политика

Спецпредставитель президента Титов: сотрудничеству России и США мешает политика

ООН, 30 янв - ПРАЙМ. Сотрудничеству РФ и США, в том числе в бизнесе, сейчас мешает политика, начинаются "малые контакты", но зеленый свет еще не дан, заявил в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Политика нам мешает сотрудничать... Сейчас начинаются какие-то малые контакты, но пока еще зеленый свет не дан. Вы знаете, что есть формальные санкции, а есть, так скажем, понимание, когда люди просто дуют на холодную воду, и санкции - расширительные, когда предпочитают просто не связываться с Россией, потому сегодня такая ситуация, и на всякий случай лучше ничего не иметь", - сказал Титов в беседе с российскими журналистами, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Он также допустил, что в случае, если санкции перестанут трактовать так расширительно, на российский рынок могут зайти средние сильные предприятия из США.
"Поедут более крупные предприятия, ну, а потом, если будут сниматься санкции, например, в финансовых расчетах - это большой тормоз в отношениях с Америкой - но если они будут (сняты - ред.), то там уже пойдут и разговоры о конкретных контрактах, уже конкретном взаимодействии", - констатировал спецпредставитель президента.
 
