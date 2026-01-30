https://1prime.ru/20260130/tramp-867031804.html

Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США в пятницу

ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что объявит кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США утром в пятницу по местному времени. "Завтра утром", – поделился президент США в беседе с журналистами на премьере фильма его супруги "Меланья". Имени кандидата он не раскрыл, но отметил, что это "кто-то, кого все знают в финансовом мире". "И я думаю, что это будет очень хороший выбор", - добавил Трамп. Американский лидер неоднократно критиковал нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла именно о реконструкции комплекса зданий ФРС.

