Трамп сообщил, когда объявит кандидатуру нового главы ФРС

ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что объявит кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США утром в пятницу по местному времени. "Завтра утром", – поделился президент США в беседе с журналистами на премьере фильма его супруги "Меланья". Имени кандидата он не раскрыл, но отметил, что это "кто-то, кого все знают в финансовом мире". "И я думаю, что это будет очень хороший выбор", - добавил Трамп. Американский лидер неоднократно критиковал нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла именно о реконструкции комплекса зданий ФРС. Полномочия Пауэлла истекают в мае. Агентство Блумберг со ссылкой на источники передает, что Трамп готовится назвать новым главой бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша. Отмечается, что окончательного решения до сих пор не принято. В шорт-лист кандидатов входят также директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, действующий член управляющих ФРС Кристофер Уоллер и топ-менеджер инвестиционной компании BlackRock Рик Ридер.
