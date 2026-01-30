Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сообщил, когда объявит кандидатуру нового главы ФРС - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/tramp-867033767.html
Трамп сообщил, когда объявит кандидатуру нового главы ФРС
Трамп сообщил, когда объявит кандидатуру нового главы ФРС - 30.01.2026, ПРАЙМ
Трамп сообщил, когда объявит кандидатуру нового главы ФРС
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что объявит кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США утром в пятницу по... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T06:06+0300
2026-01-30T06:50+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
джером пауэлл
blackrock
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867033767.jpg?1769745056
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что объявит кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США утром в пятницу по местному времени. "Завтра утром", – поделился президент США в беседе с журналистами на премьере фильма его супруги "Меланья". Имени кандидата он не раскрыл, но отметил, что это "кто-то, кого все знают в финансовом мире". "И я думаю, что это будет очень хороший выбор", - добавил Трамп. Американский лидер неоднократно критиковал нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла именно о реконструкции комплекса зданий ФРС. Полномочия Пауэлла истекают в мае. Агентство Блумберг со ссылкой на источники передает, что Трамп готовится назвать новым главой бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша. Отмечается, что окончательного решения до сих пор не принято. В шорт-лист кандидатов входят также директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, действующий член управляющих ФРС Кристофер Уоллер и топ-менеджер инвестиционной компании BlackRock Рик Ридер.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл, blackrock
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Blackrock
06:06 30.01.2026 (обновлено: 06:50 30.01.2026)
 
Трамп сообщил, когда объявит кандидатуру нового главы ФРС

Трамп объявил, что объявит кандидатуру нового главы ФРС США утром в пятницу

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что объявит кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США утром в пятницу по местному времени.
"Завтра утром", – поделился президент США в беседе с журналистами на премьере фильма его супруги "Меланья".
Имени кандидата он не раскрыл, но отметил, что это "кто-то, кого все знают в финансовом мире".
"И я думаю, что это будет очень хороший выбор", - добавил Трамп.
Американский лидер неоднократно критиковал нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок.
Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла именно о реконструкции комплекса зданий ФРС.
Полномочия Пауэлла истекают в мае.
Агентство Блумберг со ссылкой на источники передает, что Трамп готовится назвать новым главой бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша. Отмечается, что окончательного решения до сих пор не принято. В шорт-лист кандидатов входят также директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, действующий член управляющих ФРС Кристофер Уоллер и топ-менеджер инвестиционной компании BlackRock Рик Ридер.
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампДжером ПауэллBlackrock
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала