Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату
2026-01-30T20:46+0300
политика
ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорщики по урегулированию конфликта на Украине очень близки к результату. "Мы подходим очень близко (к результату - ред.)", - сказал Трамп в ходе подписания указов в Белом доме.
