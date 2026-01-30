Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату - 30.01.2026
Политика
Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату
Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату - 30.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорщики по урегулированию конфликта на Украине очень близки к результату. | 30.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорщики по урегулированию конфликта на Украине очень близки к результату. "Мы подходим очень близко (к результату - ред.)", - сказал Трамп в ходе подписания указов в Белом доме.
сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
20:46 30.01.2026
 
Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату

Трамп: переговорщики по урегулированию на Украине близки к результату

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорщики по урегулированию конфликта на Украине очень близки к результату.
"Мы подходим очень близко (к результату - ред.)", - сказал Трамп в ходе подписания указов в Белом доме.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Решение Путина по Украине вызвало неожиданную реакцию в Раде
17:15
 
Политика США УКРАИНА Дональд Трамп
 
 
