https://1prime.ru/20260130/tramp-867063074.html

Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату

Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату - 30.01.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорщики по урегулированию конфликта на Украине очень близки к результату. | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T20:46+0300

2026-01-30T20:46+0300

2026-01-30T20:46+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорщики по урегулированию конфликта на Украине очень близки к результату. "Мы подходим очень близко (к результату - ред.)", - сказал Трамп в ходе подписания указов в Белом доме.

https://1prime.ru/20260130/reshenie-867053573.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, дональд трамп