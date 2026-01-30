Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.01.2026
Трамп уверен, что предложенный им на пост главы ФРС Уорш снизит ставку
Трамп уверен, что предложенный им на пост главы ФРС Уорш снизит ставку - 30.01.2026, ПРАЙМ
Трамп уверен, что предложенный им на пост главы ФРС Уорш снизит ставку
Президент США Дональд Трамп убежден, что предложенный им на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш захочет снижать учетную ставку. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T20:59+0300
2026-01-30T20:59+0300
мировая экономика
банки
сша
дональд трамп
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498769_0:136:2535:1562_1920x0_80_0_0_50e008af678da43fe0b40076b70cde64.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп убежден, что предложенный им на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш захочет снижать учетную ставку. "Он точно хочет снижать ставку", - сказал Трамп в Белом доме. По словам президента США, сам он не говорил об этом с кандидатом, считая это неправильным в свете независимости банковского регулятора. Трамп назвал своего кандидата квалифицированным и лучшим учеником ведущих школ. По словам президента, в случае назначения Уорш станет самым молодым главой ФРС. "Он очень умный, хороший, сильный, молодой, привлекательный", - описал своего кандидата американский лидер. Ранее в пятницу Трамп сообщил, что выдвигает Уорша на пост главы ФРС. Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая 2026 года. Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку.
мировая экономика, банки, сша, дональд трамп, джером пауэлл
Мировая экономика, Банки, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
20:59 30.01.2026
 
Трамп уверен, что предложенный им на пост главы ФРС Уорш снизит ставку

Трамп убежден, что предложенный им на пост главы ФРС Уорш захочет снизить учетную ставку

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп убежден, что предложенный им на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш захочет снижать учетную ставку.
"Он точно хочет снижать ставку", - сказал Трамп в Белом доме.
По словам президента США, сам он не говорил об этом с кандидатом, считая это неправильным в свете независимости банковского регулятора.
Трамп назвал своего кандидата квалифицированным и лучшим учеником ведущих школ. По словам президента, в случае назначения Уорш станет самым молодым главой ФРС.
"Он очень умный, хороший, сильный, молодой, привлекательный", - описал своего кандидата американский лидер.
Ранее в пятницу Трамп сообщил, что выдвигает Уорша на пост главы ФРС.
Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая 2026 года. Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Золото дешевеет на ожиданиях будущего назначения главы ФРС США
19:07
 
Мировая экономикаБанкиСШАДональд ТрампДжером Пауэлл
 
 
