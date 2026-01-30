В Магаданской области закрыли трассу из-за угрозы схода лавин

https://1prime.ru/20260130/trassa-867032825.html
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867032825.jpg?1769739458
МАГАДАН, 30 янв - ПРАЙМ. Дорожники в пятницу закрыл региональную трассу "Герба - Омсукчан" в Магаданской области из-за угрозы схода лавин, сообщает минтранс Колымы. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о метелях и сильном ветре в Магаданской области. В регионе резко потеплело, на побережье идет сильный снег. "Региональный минтранс сообщает, что с 11.30 (03.30 мск) 30 января 2026 года введено ограничение для движения всех типов транспортных средств на участке автодороги "Герба - Омсукчан" с 230 по 231 километры до 18.00 (10.00 мск) 30 января 2026 года в связи со сходом лавин", - говорится в сообщении.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
