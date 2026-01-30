В Магаданской области закрыли трассу из-за угрозы схода лавин

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МАГАДАН, 30 янв - ПРАЙМ. Дорожники в пятницу закрыл региональную трассу "Герба - Омсукчан" в Магаданской области из-за угрозы схода лавин, сообщает минтранс Колымы. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о метелях и сильном ветре в Магаданской области. В регионе резко потеплело, на побережье идет сильный снег. "Региональный минтранс сообщает, что с 11.30 (03.30 мск) 30 января 2026 года введено ограничение для движения всех типов транспортных средств на участке автодороги "Герба - Омсукчан" с 230 по 231 километры до 18.00 (10.00 мск) 30 января 2026 года в связи со сходом лавин", - говорится в сообщении.
МАГАДАН, 30 янв - ПРАЙМ. Дорожники в пятницу закрыл региональную трассу "Герба - Омсукчан" в Магаданской области из-за угрозы схода лавин, сообщает минтранс Колымы.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о метелях и сильном ветре в Магаданской области. В регионе резко потеплело, на побережье идет сильный снег.
"Региональный минтранс сообщает, что с 11.30 (03.30 мск) 30 января 2026 года введено ограничение для движения всех типов транспортных средств на участке автодороги "Герба - Омсукчан" с 230 по 231 километры до 18.00 (10.00 мск) 30 января 2026 года в связи со сходом лавин", - говорится в сообщении.
 
