В Магаданской области закрыли трассу из-за угрозы схода лавин

В Магаданской области закрыли трассу из-за угрозы схода лавин - 30.01.2026, ПРАЙМ

В Магаданской области закрыли трассу из-за угрозы схода лавин

Дорожники в пятницу закрыл региональную трассу "Герба - Омсукчан" в Магаданской области из-за угрозы схода лавин, сообщает минтранс Колымы. | 30.01.2026, ПРАЙМ

30.01.2026

2026-01-30T05:02+0300

2026-01-30T05:17+0300

бизнес

общество

магаданская область

колыма

МАГАДАН, 30 янв - ПРАЙМ. Дорожники в пятницу закрыл региональную трассу "Герба - Омсукчан" в Магаданской области из-за угрозы схода лавин, сообщает минтранс Колымы. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о метелях и сильном ветре в Магаданской области. В регионе резко потеплело, на побережье идет сильный снег. "Региональный минтранс сообщает, что с 11.30 (03.30 мск) 30 января 2026 года введено ограничение для движения всех типов транспортных средств на участке автодороги "Герба - Омсукчан" с 230 по 231 километры до 18.00 (10.00 мск) 30 января 2026 года в связи со сходом лавин", - говорится в сообщении.

магаданская область

колыма

