Банк России ужесточит регулирование кредитования крупных компаний

2026-01-30T18:37+0300
2026-01-30T18:37+0300
2026-01-30T18:50+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России с 1 марта ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с повышенной долговой нагрузкой, говорится в пресс-релизе регулятора. "Банк России с 1 марта 2026 года повысил с 40 до 100% надбавку к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой", - говорится там.По имеющейся у Банка России информации, в 2026 году крупные компании с высокой долговой нагрузкой планируют продолжить наращивать долговые обязательства темпами выше прогноза ЦБ по росту требований банков к организациям (7-12%), что может привести к дальнейшему росту закредитованности таких компаний и усилению кредитных рисков банковского сектора."В этих условиях для ограничения системных рисков требуется ускорить накопление макропруденциального буфера капитала", - говорится там.Также, по оценке ЦБ РФ, надбавка не очень существенно ограничивает компании в привлечении кредитов, но банкам нужно будет запасать больше капитала для покрытия рисков по таким кредитам.ЦБ РФ оценивает, что к концу 2026 года макропруденциальный буфер капитала может составить около 200 миллиардов рублей."В будущем Банк России может продолжить повышение надбавки, если риски банков по требованиям к таким компаниям будут нарастать", - заключил регулятор.
2026
